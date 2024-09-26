Чарльз III частіше хоче бачити дітей принца Гаррі: що відомо про стосунки короля з онуками

Чарльз III прагне побудувати нормальні стосунки зі своїми "відстороненими" онуками, принцом Арчі та принцесою Лілібет, які разом з батьками мешкають у США. Монарх понад усе цінує сімейні зв'язки, про що стверджують інсайдерські джерела.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Express розповідає про це детальніше.

Що кажуть інсайдери

Так, стосунки принца Гаррі з батьком мають дещо "холодний характер" після його вибухових претензій на адресу королівської родини, а також відмови від обов'язків та переїзду у США у 2020 році.

Проте навіть на тлі цієї ситуації король Великої Британії прагне зберегти теплі стосунки з онуками. Його не зовсім влаштовує те, що він бачить їх лише за допомогою відеозв'язку.

Старшу дитину принца Гаррі й Меган Маркл, Арчі, король бачив кілька разів, тоді як свою онучку Лілібет - лише раз.

Меган і Гаррі виховують двох дітей (Фото: Getty Images)

"Чарльз III абсолютно відданий тому, щоб бути присутнім у житті всіх своїх онуків. Він цінує сім'ю понад усе і, якими б не були його стосунки із сином, ніколи не задовольниться лише зустрічами з онуками під час рідкісних відеодзвінків", - зазначають у джерелі.

Своєю чергою, королівська письменниця Інгрід Стьюард говорить, що сім'я завжди була важливою для короля. Вона додала, що "це сумно", що він не може бачити своїх онуків через їхній переїзд до Америки.

"Сім'я завжди була важливою для короля. Він пам'ятає своє дещо покинуте дитинство, оскільки його батьки завжди були зайняті виконанням своїх робочих обов'язків. І він відчуває сум через те, що не може бачити Арчі та Лілібет. Саме з цієї причини він ніколи не розірве стосунки з Гаррі", - пояснила вона.

"Його не влаштовує спілкування через FaceTime із дітьми свого сина. Він хоче знати їх краще, брати участь у їхньому житті, поки вони ще досить малі й мають змогу вчитися його мудрості", - додала Сьюард.

І рак лише зробив так, що Чарльз став сприймати цей момент ще більш сентиментально, оскільки розуміє, що не може бути поруч з онуками, про що сказала Інгрід.

Чарльз хоче мати нормальні стосунки з онуками (Фото: Getty Images)

Нагадаємо, старший син покійної Єлизавети II продовжує боротьбу з онкологічною хворобою, про яку стало відомо у лютому цього року. Напередодні, у січні, йому зробили хірургічну операцію після того, як виявили доброякісне новоутворення простати.

Принц Гаррі й Меган Маркл виїхали до США у 2020 році, заявивши, що хочуть вільнішого життя. Пара відмовилася від виконання королівських обов'язків та обрала життя в Каліфорнії.

Пара виїхала у США у 2020 році (Фото: Getty Images)