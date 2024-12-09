RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Чарльз и Камилла представили яркую рождественскую открытку (фото)

Чарльз III и Камилла (Фото: Getty Images)
Автор: Любовь Блажко

Чарльз III и королева-консорт Камилла представили праздничную открытку, ведь королевская семья уже постепенно готовится к Рождеству.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу британской монархии в Instagram рассказывает об этом подробнее.

Рождественская открытка Чарльза и Камиллы

На фото король Великобритании появился в костюме серого цвета, который дополнил синим галстуком в белый горошек. В то время его избранница позировала в элегантном платье цвета индиго, подчеркнув наряд золотыми серьгами.

Кадр был сделан в садах Букингемского дворца в апреле 2024 года. Автор фото - Милли Пилкингтон, которую монархи часто приглашают для того, чтобы создать официальные и памятные уютные фотографии.

"Рождество приближается! Их Величества рады поделиться рождественской открыткой в этом году", - говорится в подписи к снимку.

 

Реакция сети

Поклонники известной на весь мир семьи бурно отреагировали на публикацию. Они оставили немало комплиментов, и вот некоторые из них:

  • "Это действительно честь, что они выбрали одну из моих фотографий для своей открытки", - отреагировала на пост автор фото Милли Пилкингтон.
  • "Шикарное фото! Оба выглядят так счастливыми на нем".
  • "Великолепное фото Наших Величеств! Желаю всем мирного Рождества".
  • "Пусть Господь всегда благословляет королевскую семью. Пусть король и королева будут долго царствовать на троне".
  • "Потрясающее фото! А Ее Величество всегда выглядит непревзойденно в этом синем оттенке".

Напомним, в начале этого года стало известно, что Чарльз III борется с онкологией. Во дворце не стали уточнять, с какой формой рака столкнулся монарх, однако отмечалось, что лечение дает положительные изменения . Более того, недавно он даже приостанавливал свое лечение, когда ездил в командировку.

 

С онкологией также борется невестка короля Великобритании, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон. Об этом стало известно в марте, и на фоне улучшения состояния здоровья она даже частично смогла вернуться к выполнению рабочих обязанностей.

К слову, Кейт и Уильям, в отличие от Чарльза с Камиллой, еще не представили свою рождественскую открытку. Однако они обязательно сделают это в ближайшее время, ведь это уже ежегодная традиция.

Читайте РБК-Украина в Google News
РождествоЧарльз IIIКоролевская семья