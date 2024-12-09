Чарльз и Камилла представили яркую рождественскую открытку (фото)

Рождественская открытка Чарльза и Камиллы

На фото король Великобритании появился в костюме серого цвета, который дополнил синим галстуком в белый горошек. В то время его избранница позировала в элегантном платье цвета индиго, подчеркнув наряд золотыми серьгами.

Кадр был сделан в садах Букингемского дворца в апреле 2024 года. Автор фото - Милли Пилкингтон, которую монархи часто приглашают для того, чтобы создать официальные и памятные уютные фотографии.

"Рождество приближается! Их Величества рады поделиться рождественской открыткой в этом году", - говорится в подписи к снимку.

Реакция сети

Поклонники известной на весь мир семьи бурно отреагировали на публикацию. Они оставили немало комплиментов, и вот некоторые из них:

"Это действительно честь, что они выбрали одну из моих фотографий для своей открытки", - отреагировала на пост автор фото Милли Пилкингтон.

"Шикарное фото! Оба выглядят так счастливыми на нем".

"Великолепное фото Наших Величеств! Желаю всем мирного Рождества".

"Пусть Господь всегда благословляет королевскую семью. Пусть король и королева будут долго царствовать на троне".

"Потрясающее фото! А Ее Величество всегда выглядит непревзойденно в этом синем оттенке".

Напомним, в начале этого года стало известно, что Чарльз III борется с онкологией. Во дворце не стали уточнять, с какой формой рака столкнулся монарх, однако отмечалось, что лечение дает положительные изменения . Более того, недавно он даже приостанавливал свое лечение, когда ездил в командировку.

С онкологией также борется невестка короля Великобритании, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон. Об этом стало известно в марте, и на фоне улучшения состояния здоровья она даже частично смогла вернуться к выполнению рабочих обязанностей.

К слову, Кейт и Уильям, в отличие от Чарльза с Камиллой, еще не представили свою рождественскую открытку. Однако они обязательно сделают это в ближайшее время, ведь это уже ежегодная традиция.