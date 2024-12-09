Чарльз и Камилла представили яркую рождественскую открытку (фото)

Чарльз III и королева-консорт Камилла представили праздничную открытку, ведь королевская семья уже постепенно готовится к Рождеству.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу британской монархии в Instagram рассказывает об этом подробнее.
На фото король Великобритании появился в костюме серого цвета, который дополнил синим галстуком в белый горошек. В то время его избранница позировала в элегантном платье цвета индиго, подчеркнув наряд золотыми серьгами.
Кадр был сделан в садах Букингемского дворца в апреле 2024 года. Автор фото - Милли Пилкингтон, которую монархи часто приглашают для того, чтобы создать официальные и памятные уютные фотографии.
"Рождество приближается! Их Величества рады поделиться рождественской открыткой в этом году", - говорится в подписи к снимку.
Поклонники известной на весь мир семьи бурно отреагировали на публикацию. Они оставили немало комплиментов, и вот некоторые из них:
Напомним, в начале этого года стало известно, что Чарльз III борется с онкологией. Во дворце не стали уточнять, с какой формой рака столкнулся монарх, однако отмечалось, что лечение дает положительные изменения . Более того, недавно он даже приостанавливал свое лечение, когда ездил в командировку.
С онкологией также борется невестка короля Великобритании, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон. Об этом стало известно в марте, и на фоне улучшения состояния здоровья она даже частично смогла вернуться к выполнению рабочих обязанностей.
К слову, Кейт и Уильям, в отличие от Чарльза с Камиллой, еще не представили свою рождественскую открытку. Однако они обязательно сделают это в ближайшее время, ведь это уже ежегодная традиция.
Мы писали о том, что Чарльз III чаще хочет видеть детей принца Гарри.
Тем временем Кейт Миддлтон впервые за долгое время вышла в свет.