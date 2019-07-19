ВСУ могут пойти в наступление: у Зеленского сделали заявление

Фото: коллаж РБК-Украина

Советник Зеленского заявил, что Украина должна быть готова к любым вызовам

Президент Владимир Зеленский готов дать приказ о всеобщей мобилизации в случае необходимости. Об этом заявил советник команды главы государства по политическим вопросам Никита Потураев в интервью "Цензор.НЕТ". Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале издания.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть мир с Российской Федерацией, он отметил, что в такой краткосрочной и среднесрочной перспективе такого не видит.

"Вижу, как сказал Зеленский и мне очень понравилось - хрупкую надежду на холодную войну", - уточнил Потураев.

По его мнению, для этого "есть простой план".

"Мы его предложили, но в Москве он никому не нужен. Простой план. Первая контрольная точка - Станица Луганская, это давно прописано, еще при Порошенко, мы никакого ровера не изобретали. Затем Петровское, затем по всей линии фронта...", - сказал эксперт.

Далее он отметил вопрос обмена военнопленными, а затем - экономические вопросы.

"Но дай нам Бог дойти хоть до устойчивого прекращения огня. Они не согласились даже на "хлебное перемирие", хотя оно им важнее, чем нам", - добавил Потураев.

Советник президента Никита Потураев высказался об отвоевывании оккупированных территорий (Фото: скриншот)

Журналист поинтересовался, готова ли по его мнению Украина отвоевывать оккупированные территории.

"Возвращаясь к вашим мыслям за март 2014-го. 27 марта вы написали в Facebook: "Мы будем воевать до последней пяди украинской русской земли". Допускаете ли вы, что за оккупированные территории Украина будет воевать, именно идти вперед?" - спросил он.

Потураев подчеркнул, что Украина должна в первую очередь быть готова к любым вызовам. При этом существует несколько возможных сценариев, на которые потребуется та или иная реакция.

"Я не верю в эти супер оптимистические прогнозы, но есть основания предполагать, что в горизонте год-полтора там начнутся бунты - социальные бунты. Они, кончно, будут разгонять, прольется кровь. И далее ситуация может развиваться по разному. Дело не в том, будем ли мы воевать за Донбасс или даже за Крым. Дело в том, что мы должны быть готовы к любому вариату развития событий", - отметил советник президента.

Иллюстративное фото: военные ВСУ (mil.gov.ua)

Он добавил, что обсуждал эти вопросы с Зеленским "сто раз".

По мнению Потураева, отдать сейчас приказ ВСУ идти вперед и освобождать наши земли "будет означать уничтожить армию".

"Владимир Зеленский, президент Украины, человек очень решительный... Если мы говорим о разных сценариях, то вот например на нас нападают. Не мы идем вперед, а на нас нападают, причем с нескольких фронтов. Будет ли Зеленский готов отдать приказ о всеобщей мобилизации, для того, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пять земли - да! Если будет ситуация, при которой будет необходимо двинуться вперед и будет необходимость отдать такой приказ - он его отдаст", - заверил советник президента.

Видео: YouTube / Цензор.НЕТ

Напомним, в заявлении минской Трехсторонней контактной группы впервые прописано, что нарушение перемирия на Донбассе предусматривает ответственность сторон. Как сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный, документ предусматривает публичное заявление об обязательстве прекращения огня на Донбассе.

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