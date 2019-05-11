ВСУ отвоевали часть нашей земли на Донбассе: подробности (видео)

Украинские военные улучшили позиции в зоне ООС
На Донбассе воины ВСУ освободили от оккупантов очередную часть нашей территории в Донецкой области. Бойцы продвинулись на киллометр и зашли на посадку в районе села Калиново. Об этом сообщил военный журналист и писатель Андрей Цаплиенко на своей Facebook-странице.
В районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие 46-го батальона "Донбасс-Украина" заняли господствующие высоты над населенным пунктом.
"Перепад в их пользу 59 метров. Это означает, что они видят врага, как на ладони, а он их - нет. Подносить снаряды, патроны и даже воду и продукты боевики будут чуть ли не ползком, а, значит, прилетать по нашим ребятам будет меньше. Военные в таких случаях используют эвфемизм "улучшение позиции", - объяснил он.
Скрин: google.com.ua/maps
Отмечается, что в данную посадку раньше заходили оккупанты и обстреливали украинских бойцов. После того, как ВСУ провели маневр и заняли посадку, враг вернулся в Калиново и вызвал для поддержки танки и артиллерию, чтобы вернуть утраченную лесополосу.
"Но сегодня утром кто-то очень точный превратил их позиции и технику на строительный мусор и металлолом", - рассказал Цаплиенко.
Фото: скриншот
Также он высказал предположение, что заходить в село Калиново военные не станут, так как в случае спуска вниз могут сами стать мишенью.
"Разве что если есть планы более масштабной операции по продвижению силами не одного батальона, а бригады. Или нескольких бригад. Мне о таких планах неизвестно", - написал он.
Видео: facebook.com/Куточок-Зрадофіла
В комментариях к сообщению пользователи сети благодарят воинов за мужество и героизм и поздравляют с успешной операцией по освобождению очередных территорий на Донбассе - на 1000 метров ближе к победе.
Как сообщалось ранее, в марте ВСУ продвинулись на Донбассе в районе проведения ООС около временно оккупированной Горловки и заняли новые позиции буквально под носом у боевиков "ДНР".
Напомним, что на Донбассе под контроль украинской армии в 2018 году перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".