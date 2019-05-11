ВСУ отвоевали часть нашей земли на Донбассе: подробности (видео)

Фото: Украинские военные в зоне ООС

Украинские военные улучшили позиции в зоне ООС

На Донбассе воины ВСУ освободили от оккупантов очередную часть нашей территории в Донецкой области. Бойцы продвинулись на киллометр и зашли на посадку в районе села Калиново. Об этом сообщил военный журналист и писатель Андрей Цаплиенко на своей Facebook-странице.

В районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие 46-го батальона "Донбасс-Украина" заняли господствующие высоты над населенным пунктом.

"Перепад в их пользу 59 метров. Это означает, что они видят врага, как на ладони, а он их - нет. Подносить снаряды, патроны и даже воду и продукты боевики будут чуть ли не ползком, а, значит, прилетать по нашим ребятам будет меньше. Военные в таких случаях используют эвфемизм "улучшение позиции", - объяснил он.

Скрин: google.com.ua/maps

Отмечается, что в данную посадку раньше заходили оккупанты и обстреливали украинских бойцов. После того, как ВСУ провели маневр и заняли посадку, враг вернулся в Калиново и вызвал для поддержки танки и артиллерию, чтобы вернуть утраченную лесополосу.

"Но сегодня утром кто-то очень точный превратил их позиции и технику на строительный мусор и металлолом", - рассказал Цаплиенко.

Фото: скриншот

Также он высказал предположение, что заходить в село Калиново военные не станут, так как в случае спуска вниз могут сами стать мишенью.

"Разве что если есть планы более масштабной операции по продвижению силами не одного батальона, а бригады. Или нескольких бригад. Мне о таких планах неизвестно", - написал он.

Видео: facebook.com/Куточок-Зрадофіла

В комментариях к сообщению пользователи сети благодарят воинов за мужество и героизм и поздравляют с успешной операцией по освобождению очередных территорий на Донбассе - на 1000 метров ближе к победе.

Возможно, вот так шаг за шагом. По-тихонько, рано или поздно мы освободим оккупированные земли... Главное терпение и выдержка...

Спасибо вам!

Желаем успехов. Пусть Бог вас оберегает!

Слава Украине и ее героям!

Гордимся!

Как сообщалось ранее, в марте ВСУ продвинулись на Донбассе в районе проведения ООС около временно оккупированной Горловки и заняли новые позиции буквально под носом у боевиков "ДНР".

Напомним, что на Донбассе под контроль украинской армии в 2018 году перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".