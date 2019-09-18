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Россия заблокировала дату разведения сил на Донбассе

Новости » Политика    18.09.2019 - 20:35
Россия заблокировала дату разведения сил на Донбассе
Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью

Российская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось сегодня, 18 сентября, заблокировала разведение сил и районе Золотого и Петровского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарку Олифер в Facebook.

По ее словам, украинска сторона подтвердила готовность к разведению сил.

"Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках", - отметила она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует осуществить разведение сил и средств вдоль всей линии разграничения на Донбассе. В случае прогресса президент планирует осуществить разведения войск на всей линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы выдвинула условия реализации "формулы Штайнмайера". Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу т.н. формулы Штайнмайера о местных выборах.

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