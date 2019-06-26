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Украинские военные начали отвод сил в Станице Луганской

Новости » Происшествия    26.06.2019 - 14:43
Украинские военные начали отвод сил в Станице Луганской
Фото: Станица Луганская (facebook.com/ato.news)

Процесс отвода сил продлится 3 дня

Украинской военные из состава операции Объединенных сил в среду, 26 июня, начали первый этап разведение сил на линии соприкосновения вблизи Станицы Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, сегодня украинские военные под наблюдением представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отошли с одной из своих позиций перед контрольным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская".

Командующий Объединенных сил Александр Сирский добавил, что это первый этап отвода сил из окрестностей Станицы Луганской. Процесс разведения сил запланирован с 26 по 28 июня.

"По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные позиции ОБСЕ. Пока не известно отвел ли своих военных противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в штабе ожидают приезд главы украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы для продолжения работы по отводу сил на определенные Минскими соглашениями позиции.

Украинские военные начали отвод сил в Станице Луганской

Напомним, ранее сообщалось, что командование операции Объединенных сил вместе с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились о разведении сил в Станице Луганской в период с 26 по 28 июня.

Позже представитель так называемой "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации Роман Иванов сообщил о готовности к началу разведения сил в Станице Луганской. По его словам, российская сторона уже начала отвод своих подразделений.

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