Украина готовится отвести войска на фронте: заявление штаба озадачило сеть

Украинские военные (Иллюстративное фото: MAJ_Neil_Penttila_7th)

Командующий ООС озвучил планы на Донбассе

Подготовка к отводу сил и средств ВСУ вдоль всей линии разграничения на Донбассе с перспективой создания безопасных районов вокруг н.п. Золотое и Петровское проводится во исполнение задач, определенных президентом Украины, Генштабом и Минобороны. Заявление командующего операции Объединенных сил Владимира Кравченко 18 сентября вызвало в сети бурную реакцию, так как с фронта продолжают поступать вести о гибели украинских защитников.

Сегодня генерал-лейтенант в Краматорске на встрече с координатором системы ООН, координатором по гуманитарным вопросам и постпредставителем ПРООН в Украине Оснат Лубрани обсудил актуальные вопросы защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия.

Комндующий ООС подчеркнул, что проведение украинской стороной подготовительных мероприятий по отводу войск напрямую зависит от "зеркальных действий с противоположной стороны".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Также Кравченко высказал надежду, что создание безопасных районов вокруг Золотого и Петровского в Луганской области будет "следующим шагом после Станицы Луганской".

Общественные деятели, эксперты и простые граждане в своих комментариях дают собственную оценку сообщению.

Советник экс-президента и помощник бывшего главы Минбороны Юрий Бирюков подчеркнул на своей странице в Facebook, что подготовка к отводу войск не является экспромптом или чьей-то внезапной инициативой.

Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com MinistryofDefence.UA)

"Наверняка написаны уже тонны бумаг, подготовлены инструкции, работают рекогносцировочные группы для подготовки новых мест дислокации, потрачены тонны топлива и моточасов. Это не чья-то безумная инициатива, не устное, брошенное небрежно и впопыхах, распоряжение. Это колоссальный процесс. И армейская машина приготовилась исполнить приказ - отойти от линии разграничения", - говорится в публикации.

"Оставив километры нашей земли. Оставив места гибели наших военных. Оставив десятки тысяч людей в серой зоне. Надо. Просто. Перестать. Стрелять", - добавил он.

Фото: скрин facebook.com/yuri.biriukov

"Тут такое. Во-первых, повторюсь, природа не терпит пустоты. Если что-то откуда-то выходит, что-то другое что? Правильно, туда заходит, хоть таким образом, хоть таким.

Во-вторых, про формулу Варнштайнера или как там его. Если у Зеленського не идут на уступки Москве, это продолжает стрельбу, потери, с постоянной возможностью, по желанию Москвы, военной эскалации на востоке. Плюс в Париже и Берлине недовольно морщит за**ицы.

Если у Зеленського идут на уступки Москве, то Москва идет вперед, вслед за уступками ей, что создаст в итоге дальнейшие угрозы совсем иного порядка, экзистенциального (и, кстати, никуда не устраняет фактор удачного военного давления). Плюс лично Курт Волкер, вероятно, брезгливо скривится, огорчим доброго человека. При этом, на фоне ожидаемого гражданского протеста, у Москвы возникают дополнительные возможности использования этого беспокойства.

Для Зеленського - цугцванг...", - пишет Александр Северин из Центра ближневосточных исследований.

Фото: скрин facebook.com/olexander.severyn

Чем односторонний отвод войск от линии разграничения отличается от отступления? В Станице Луганской "ЛНР" свои позиции хоть на метр отвели? Как стоял их блок-пост на нашей части моста (линия разграничения - по реке) - так и стоит.

Двадцать два обстрела за последние сутки, много раненых, один погибший... А мы отводим? По всей линии? На своей же земле? А куда отводим? В глубь страны? Мы отводим, а они закрепляются? Это что?

Я понимаю это вброс дезинформации. Но. Если так станется. Готовьтесь в военкоматы те из 73% кто не был на войне. Вы в этот раз обязаны пойти первыми защищать тереториальную целостность Украины. В противном случае, вы открываете действительно ворота для гражданской войны в Украине, и на ваших трупах Путин таки пойдет по Украине дальше. Что приведет уже к очень большим людским потерям. Но Украину Путин не одолеет. А вам 73% будет проклетье и позор на века.

Отвод к московской границе;

Молодцы, румыны тоже так сделали в 1940 году!

Идиотизм, когда наши войска покинут освобожденные територии. Пусть россияне отходят назад с нашей земли;

Это недопустимо, эта земля полита кровью наших бойцов!

Скрин комментариев facebook.com/www.rbc.ua

Напомним, ранее сообщалось, что командование операции Объединенных сил вместе с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились о разведении сил в Станице Луганской в период с 26 по 28 июня.

Ранее в ООН заявили, что возобновление режима прекращения огня на Донбассе привело к заметному уменьшение количества жертв среди гражданского населения.