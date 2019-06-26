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В СММ ОБСЕ назвали даты разведения сил в Станице Луганской

Новости » Происшествия    26.06.2019 - 13:19
В СММ ОБСЕ назвали даты разведения сил в Станице Луганской
Фото: Станица Луганская (facebook.com/ato.news)

Разведение сил запланировано в период с 26 по 28 июня

Командующий операции Объединенных сил Александр Сирский встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обсуждения вопроса разведения сил в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, в ходе встречи было договорено, что разведение сил в Станице Луганской состоится в течение трех дней с 26 по 28 июня.

"Разведение сил и средств на участке №1 спланировано проводить в течение трех суток. В период с 26 по 28 июня. Еще одни сутки дается на осуществление официального заявления о разведении сил и средств. И еще одни сутки на проведение инспектирования СММ ОБСЕ исполнения обязательств по разведению и объявление результатов разведения сторон", - заявили в ведомстве.

Сирский подчеркнул, что украинская сторона полностью готова к исполнению взятых на себя обязательств.

"Наряду с этим, возникает беспокойство относительно готовности к зеркальным действиям противоположной (российской - ред.) стороны. Особенно, относительно вывода с противоположной стороны сооружений КПВВ за пределы участка разведения", - добавили в штабе.

 
Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирський проверил район разведения сил на Луганщине

#ООС #Операція_ОС Во время работы командующий ООС встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Основной целью встречи стал вопрос завершения подготовки к практическому разведение сил и средств на участке №1 "Станица Луганская". В частности, командующий операции О'объединенных сил отметил, что украинская сторона готова к выполнению взятых на себя обязательств. Наряду с этим, возникает беспокойство относительно готовности к зеркальных действий противоположной стороной. Особенно, относительно вывода с противоположной стороны сооружений КПВВ за пределы участка разведения. Разведение сил и средств на участке №1 спланировано проводить в течение трех суток. В период с 26 по 28 июня. Еще одни сутки дается на осуществление официального заявления о разведении сил и средств. И еще одна эпоха на проведение инспектирования СММ ОБСЕ исполнения обязательств по разведению и объявление результатов разведения сторон. Следует добавить, что практическое выполнение требований Минского процесса относительно меры разведения сторон на указанном участке №1 "Станица Луганская" планировалось осуществить еще с 2016 года.

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 26 июня 2019 г.

Напомним, в субботу, 8 июня, российская сторона сорвала договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня 2019 года. Боевики из стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Станица Луганская.

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