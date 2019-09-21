Генштаб работает над планом разведения сил на Донбассе, - Минобороны

Фото: Андрей Загороднюк (facebook.com/andrii.zahorodniuk)

План разведения сил будет представлен со временем

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил и средств на Донбассе. Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода".

По его словам, разведение сил и средств не будет происходить одновременно по всей линии разграничения. Загороднюк подчеркнул, что разведение сил не является отступлением украинских военных.

"Во-первых, оно не будет распространяться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это абсолютно не отступление", - пояснил он.

Министр обороны добавил, что в данный момент разработкой плана разведения сил на Донбассе занимается Генштаб. Он добавил, что план будет включать в себя все риски, которые могут возникнуть в ходе разведения сил.

"Действительно, план разведения сейчас создается. Сейчас Генштаб над этим работает. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски. И, конечно, в отношении каждого из этих участков будет идти подготовка, объяснение, проделывание всех технических вопросов, логистических, вопросов безопасности и так далее", - отметил Загороднюк.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что разведение сил и средств на Донбассе будет происходить участками. Также он отмечал, что Украина будет следить за выполнением условий разведения российской стороной.

Как писало РБК-Украина, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в среду, 18 сентября, российская сторона заблокировала разведение сил в районе Золотого и Петровского.