Богдан встретился с фотомоделью и обсудил визит Зеленского в Днепр (фото)

Модель Аси Микович обещала устроить горячую фотосессию на открытии моста в Днепре при одном условии
Глава Офиса президента Андрей Богдан встретился в Киеве с фотомоделью Аси Микович, которая обсудила с чиновником детали визита Владимира Зеленского в Днепр. Об этом девушка сообщила в пятницу, 13 сентября, в своем Instagram.
Также модель опубликовала в сети совместные с Богданом фото.
Напомним, что пару месяцев назад Зеленский и мэр Днепра заключили пари относительно ремонта Центрального моста - если он не будет полностью открыт 14 сентября, то Борис Филатов уйдет в отставку. Тогда известная модель Микович (настоящее имя девушки Анна Минюкова) решила "подогреть интерес" и пообещала раздеться на мосту в случае его сдачи в эксплуатацию в оговоренные сроки.
7 сентября Центральный мост в Днепре открыли после капремонта.
Глава Офиса президента Андрей Богдан и модель Аси Микович (Фото: instagram.com/asi_mikovich)
Сегодня фотомодель, которую называют "гламурным инспектором", обговорила с Богданом "наболевшую жителям города проблему моста".
"Главный вопрос завтрашнего дня: можно ли считать ремонт завершенным, если объект открыт, но не сдан в эксплуатацию? И что общего между мостом и полуживым котом в коробке?" - говорится в ее публикации.
Глава Офиса президента Андрей Богдан и модель Аси Микович (Фото: instagram.com/asi_mikovich)
К слову, Аси Микович является дипломированным инженером-конструктором мостов и транспортных тоннелей. В сети модель часто публикует откровенные фото, при этом поднимает вопросы мостостроения.
Фотомодель Аси Микович "присматривает" за ремонтом мостов (Фото: instagram.com/asi_mikovich)
Пользователи сети живо отреагировали на сегодняшний пост Микович и принялись с иронией обсуждать встречу модели с топ-чиновником.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, месяц назад фотомодель Аси Микович встречалась в Киеве с главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном и поднимала тему Пешеходного моста на Труханов остров, на котором недавно произошло обрушение части конструкции. Так, девушка приехала из Днепра в Киев для инспектирования "уставших" мостов.