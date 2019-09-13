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Богдан встретился с фотомоделью и обсудил визит Зеленского в Днепр (фото)

STYLERЖизнь    13.09.2019 - 16:20
Богдан встретился с фотомоделью и обсудил визит Зеленского в Днепр (фото)
Андрей Богдан и Аси Микович (Фото: коллаж РБК-Украина)

Модель Аси Микович обещала устроить горячую фотосессию на открытии моста в Днепре при одном условии

Глава Офиса президента Андрей Богдан встретился в Киеве с фотомоделью Аси Микович, которая обсудила с чиновником детали визита Владимира Зеленского в Днепр. Об этом девушка сообщила в пятницу, 13 сентября, в своем Instagram.

Также модель опубликовала в сети совместные с Богданом фото.

Напомним, что пару месяцев назад Зеленский и мэр Днепра заключили пари относительно ремонта Центрального моста - если он не будет полностью открыт 14 сентября, то Борис Филатов уйдет в отставку. Тогда известная модель Микович (настоящее имя девушки Анна Минюкова) решила "подогреть интерес" и пообещала раздеться на мосту в случае его сдачи в эксплуатацию в оговоренные сроки.

7 сентября Центральный мост в Днепре открыли после капремонта.

Богдан встретился с фотомоделью и обсудил визит Зеленского в Днепр (фото)

Глава Офиса президента Андрей Богдан и модель Аси Микович (Фото: instagram.com/asi_mikovich)

Сегодня фотомодель, которую называют "гламурным инспектором", обговорила с Богданом "наболевшую жителям города проблему моста".

"Главный вопрос завтрашнего дня: можно ли считать ремонт завершенным, если объект открыт, но не сдан в эксплуатацию? И что общего между мостом и полуживым котом в коробке?" - говорится в ее публикации.

Богдан встретился с фотомоделью и обсудил визит Зеленского в Днепр (фото)

Глава Офиса президента Андрей Богдан и модель Аси Микович (Фото: instagram.com/asi_mikovich)

К слову, Аси Микович является дипломированным инженером-конструктором мостов и транспортных тоннелей. В сети модель часто публикует откровенные фото, при этом поднимает вопросы мостостроения.

Фотомодель Аси Микович "присматривает" за ремонтом мостов (Фото: instagram.com/asi_mikovich)

Пользователи сети живо отреагировали на сегодняшний пост Микович и принялись с иронией обсуждать встречу модели с топ-чиновником.

  • Богдан живот втянул;
  • Чуствую, 15-го утром фотосесии не будет
  • А где обещание? По случаю вовремя открытого моста?
  • Мир сошел с ума!
  • Раз уже к Зеленскому прошла, срочно предлагай новый законопроект в защиту всех мостов Украины! Если какой-то мост не будет построен в сроки, то пусть на нем раздевается тот, кто его обещал возвести!

Богдан встретился с фотомоделью и обсудил визит Зеленского в Днепр (фото)

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, месяц назад фотомодель Аси Микович встречалась в Киеве с главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном и поднимала тему Пешеходного моста на Труханов остров, на котором недавно произошло обрушение части конструкции. Так, девушка приехала из Днепра в Киев для инспектирования "уставших" мостов.

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