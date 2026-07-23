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Дрони атакували Воронеж, серед можливих цілей знову Wildberries

05:03 23.07.2026 Чт
1 хв
Компанія вже встигла змінити графік роботи через попередні удари
aimg Катерина Коваль
Дрони атакували Воронеж, серед можливих цілей знову Wildberries Фото: пожежу знову видно здалеку (росЗМІ)
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Воронеж перебуває під масованою атакою безпілотників. За даними моніторингових каналів, однією з ймовірних цілей могла стати логістичний хаб Wildberries.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

У місті пролунала серія вибухів.

За даними російських моніторингових каналів, серед імовірних цілей - склад Wildberries.

Через попередні удари по цьому обʼєкту компанія вже призупинила роботу складу вночі - з 00:00 до 06:00 складська діяльність не здійснюється.

У ніч на 22 липня ЗСУ вже вдруге за тиждень атакували склади Wildberries - у Краснодарі та Невинномиську. А в ніч на 18 липня удару зазнали два найбільші склади компанії - в підмосковній Електросталі та тамбовському Котовську.

Нагадаємо, наслідки цих ударів уже видно навіть з космосу - з'явились перші супутникові знімки пожеж на складах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську.

У ніч на 22 липня безпілотники атакували логістичний центр Wildberries у Краснодарі - після влучання на території спалахнула масштабна пожежа. Уже вранці дрони вразили ще один великий логістичний центр компанії - у Невинномиську Ставропольського краю, де також виникла масштабна пожежа.

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