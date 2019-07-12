Зеленский и Филатов заключили пари

Фото: Филатов и Зеленский (из открытых источников)

Филатов согласился с условиями Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Днепр осмотрел ход ремонтных работ на Центральном мосту вместе с городским головой Борисом Филатовым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как известно, особенность реконструкции этого инфраструктурного объекта в том, что она выполняется исключительно за счет городского бюджета. Ранее уже отмечалось, что для Украины этот случай беспрецедентный, поскольку ранее города выполняли такие проекты за счет дотаций из центрального бюджета.

"До начала капитального ремонта Центральный мост был в ужасном состоянии. Изношенные балки и металлические конструкции переправы могли стать причиной настоящей катастрофы. Было много сложностей: подрядчик, который срывал все сроки и с которым в последствии пришлось разорвать договор; дополнительные работы, которые невозможно было предусмотреть до начала ремонта ¬– никто не знал, в каком состоянии мост под асфальтом. Однако сейчас мы можем со всей ответственностью сказать, что уже на День города Новый мост будет открыт, и он будет полностью безопасным и комфортным для всех участников дорожного движения", - отметил Филатов.

Зеленский в свою очередь предложил Филатову пари: если мост не будет полностью открыт 14 сентября - мэр уйдет в отставку. Городской голова согласился с условиями.

Сейчас на Центральном мосту Днепра ведется финальный этап реконструкции. Здесь полностью отремонтируют дорожное покрытие, положат дополнительный ряд деформационных швов, протянут сеть троллейбусных линий. Подобные работы на Центральном мосту не проводились с момента его постройки – то есть 51 год. Всего стоимость реконструкции составила 399 млн грн.