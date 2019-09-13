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Богдан зустрівся з фотомоделлю та обговорив візит Зеленського до Дніпра (фото)

STYLERЖиття    13.09.2019 - 16:20
Богдан зустрівся з фотомоделлю та обговорив візит Зеленського до Дніпра (фото)
Андрій Богдан та Асі Микович (Фото: колаж РБК-Україна)

Модель Асі Микович обіцяла влаштувати гарячу фотосесію на відкритті мосту у Дніпрі за однієї умови

Голова Офісу президента Андрій Богдан зустрівся в Києві з фотомоделлю Асі Микович, яка обговорила з чиновником деталі візиту Володимира Зеленського в Дніпро. Про це дівчина повідомила в п'ятницю, 13 вересня, в своєму Instagram.

Також модель опублікувала в мережі спільні з Богданом фото.

Нагадаємо, що кілька місяців тому Зеленський і мер Дніпра уклали парі щодо ремонту Центрального мосту - якщо він не буде повністю відкритий 14 вересня, Борис Філатов піде у відставку. Тоді відома модель Микович (справжнє ім'я дівчини Анна Мінюкова) вирішила "підігріти цікавість" та пообіцяла роздягнутися на мосту в разі його здачі в експлуатацію в обумовлені терміни.

7 вересня Центральний міст у Дніпрі відкрили після капремонту.

Богдан зустрівся з фотомоделлю та обговорив візит Зеленського до Дніпра (фото)

Глава Офісу президента Андрій Богдан і модель Асі Микович (Фото: instagram.com/asi_mikovich)

Сьогодні фотомодель, яку називають "гламурним інспектором", обговорила з Богданом "наболілу жителям міста проблему мосту".

"Головне питання завтрашнього дня: чи можна вважати ремонт завершеним, якщо об'єкт відкритий, але не зданий в експлуатацію? І що спільного між мостом і напівживим котом в коробці?" - йдеться в публікації.

Богдан зустрівся з фотомоделлю та обговорив візит Зеленського до Дніпра (фото)

Глава Офісу президента Андрій Богдан і модель Асі Микович (Фото: instagram.com/asi_mikovich)

До речі, Асі Микович є дипломованим інженером-конструктором мостів і транспортних тунелів. У мережі модель часто публікує відверті фото, при цьому піднімає питання мостобудування.

Фотомодель Асі Микович "доглядає" за ремонтом мостів (Фото: instagram.com/asi_mikovich)

Користувачі мережі жваво відреагували на сьогоднішній пост Микович і почали з іронією обговорювати зустріч моделі з топ-чиновником.

  • Богдан втягнув живіт;
  • Відчуваю, 15-го вранці фотосесії не буде
  • А де обіцянка? З нагоди вчасного відкриття мосту?
  • Світ зійшов з розуму!
  • Раз вже до Зеленського пройшла, терміново пропонуй новий законопроект на захист усіх мостів України! Якщо якийсь міст не буде побудований в строки, то нехай на ньому роздягається той, хто його обіцяв звести!

Богдан зустрівся з фотомоделлю та обговорив візит Зеленського до Дніпра (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, місяць назад фотомодель Асі Микович зустрічалася в Києві з головою Мінінфраструктури Володимиром Омеляном і піднімала тему Пішохідного мосту на Труханів острів, на якому нещодавно сталося обрушення частини конструкції. Так, дівчина приїхала з Дніпра в Київ для інспектування "втомлених" мостів.

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