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Знатный троллинг: Омелян обсудил с фотомоделью строительство мостов в Украине (фото)

STYLERЖизнь    14.08.2019 - 14:39
Знатный троллинг: Омелян обсудил с фотомоделью строительство мостов в Украине (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Модель из Днепра Аси Микович приехала в Киев по "делу" обрушения части моста

Фотомодель Аси Микович приехала из Днепра в Киев для инспектирования "уставших" мостов. Девушка уже успела встретиться с главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном и опубликова в своем Instagram совместное фото, а также поделилась с фанами, о чем беседовала с чиновником.

Отметим, что после разрушения части Пешеходного моста на Труханов остров, которое зафиксировали в столице пару недель назад, в мэрии оперативно отреагировали на инцидент, рассказали детали обрушения и... заверили, что опасности для пешеходов никакой нет.

Знатный троллинг: Омелян обсудил с фотомоделью строительство мостов в Украине (фото)

Министр Владимир Омелян и модель Аси Микович (Фото: instagram.com/asi_mikovich)

Модель, которая ранее пообещала раздеться на Новом мосту в Днепре в случае его сдачи в эксплуатацию в срок, в Киеве заключать похожее пари пока не спешит, хоть поклонники в сети и пытаются ее уговорить для "большей мотивации".

Знатный троллинг: Омелян обсудил с фотомоделью строительство мостов в Украине (фото)

Фотомодель Аси Микович (Фото: instagram.com/asi_mikovich)

В Киев она приехала по приглашению бывшего министра экологии Игоря Шевченко.

Знатный троллинг: Омелян обсудил с фотомоделью строительство мостов в Украине (фото)

Аси Микович приехала в Киеве по вопросу Пешеходного моста на Труханов остров (instagram.com/asi_mikovich)

Микович рассказала 14 августа, что за завтраком обсудила с Омеляном "перспективы развития отрасли мостостроения в Украине".

В комментариях к ее сообщению подписчики модели иронизируют над темой завтрака с министром и побуждают девушку так же заключить "пари" с властями столицы по поводу ремонта моста.

  • Предлагаю марафон: будешь инспектировать мосты и если вовремя их отремонтируют - разденешься на мосту;
  • Омелян - красавчик! Это для баланса;
  • Надеюсь, рассказала ему, как надо работать, и обрисовала будущее развитие, дала ценные советы?
  • Судя по его довольному лицу, обсуждение было очень глубоким...
  • Молодец. Знатный тролололинг...

Знатный троллинг: Омелян обсудил с фотомоделью строительство мостов в Украине (фото)

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, в Киеве разрушается Пешеходный мост на Труханов остров. В сети сообщают об обвале части бетонной конструкции этого цельносварного моста в центре столицы, сооруженного еще в 1957 году.

Также мы писали о том, что 17 июня на новом мосту проехался Mercedes. Выходка водителя сильно шокировала киевлян.

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Новости Украины мостВладимир Омелянмодель
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