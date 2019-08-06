Фотомодель из Днепра приехала в Киев инспектировать "уставшие" киевские мосты (фото)

Фото: Фотомодель Аси Микович (instagram.com/asi_mikovich)

Фотомодель специально приехала в Киев, чтобы заняться инспекцией мостов

Фотомодель из Днепра Аси Микович приехала в столицу Украины с интересной целью - проинспектировать "уставшие" киевские мосты. Вначале девушка взялась за пешеходный мост, который ведет на Труханов остров, у которого недавно обвалилась одна из бетонных частей.

Свой отчет о проделанной работе она опубликовала на странице в Instagram, гле упомянула, что в советские времена ставки на пари были ниже, чем сейчас.

"При советской власти ставки на пари были ниже, чем сейчас. Так в 1957 году при строительстве моста на Труханов остров гидротехники проиграли архитектору всего лишь ящик шампанского. С тех пор на мосту проводилась ремонтные работы, которые были названы реконструкцией в 2011 году, в ходе которой было уложено новое дорожное полотно, очищены и покрашены несущие конструкции.

Позже, этот ремонт признали некачественным и в 2017 году снова обновили асфальтное покрытие, установили новые чугунные секции перильного ограждения; окрасили перильные ограждения, столбы, цепи, нанесли разметку", - написала модель.

Фото: Аси Микович в Киеве на фоне моста (instagram.com/asi_mikovich)

Также Микович вспомнила, что мост за свои 62 года уже пережил два ремонта,хотя срок жизни моста в среднем 100 лет.

"Считается, что срок службы мостовых сооружений составляет 100 лет исходя из того, что наиболее долговечными являются опоры и фундаменты.

Срок службы пролетных строений меньше: около 40 лет в случае полного отсутствия и более 70 лет при систематическом выполнении ремонтных работ.

За свои 62 года пешеходный мост пережил два ремонта, но его пролетные строения все так же остаются "уставшими" по экспертному мнению Виталий Кличко", - написала она.

Девушка считает, что мэр Киева должен был отреагировать на обвал моста, а не уезжать в отпуск.

"На то, что обвалилась часть Паркового моста сразу же отреагировали известные украинские архитекторы, в том числе и один из передовых строителей Киева Виктор Петрук: "Как вы знаете, на днях обвалилась часть Паркового моста. После обвала мост не был закрыт для движения. Пока коммунальные службы, ответственные за безопасность киевлян жевали сопли, Виталий Кличко быстро реагировал: уехал в отпуск 1. Обвалившийся контргруз является частью силовой схемы моста. Поскольку консоли подвесной части Паркового моста короче половины основного пролета - их веса не хватает для уравновешивания его веса. Обычно это компенсируется реакцией анкерных опор, на которые опираются консоли. Но в мосте применена другая схема - контргруз, который увеличивает вес консолей", - отчиталась модель.

В комментариях пользователи отметили, что это очень "хороший ход" со стороны модели, привлечь такой акцией внимание к откровенным снимкам на странице. Отметим, что в соцсети у девушки почти нет фотографий в одежде. Она любит фотографироваться обнаженной.

Фото: Аси Микович (instagram.com/asi_mikovich)

Напомним, что ранее девушка заключила пари с мэром Днепра. Она пообещала раздеться возле Нового моста, если перправу откроют 14 сентября.

Как мы ранее писали, в Киеве разрушается Пешеходный мост на Труханов остров. В сети сообщают ою обвале части бетонной конструкции этого цельносварного моста в центре столицы, сооруженного еще в 1957 году.

Также мы писали о том, что 17 июня на новом мосту проехался Mercedes. Выходка водителя сильно шокировала киевлян.