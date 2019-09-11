Нельзя быть очень умным: отец Андрея Богдана раскрыл правду о сыне

Отец Андрея Богдана дал интервью о сыне (Коллаж РБК-Украина)

Иосиф Богдан рассказал, как сын решил стать юристом

Отец главы Офиса президента Андрея Богдана раскрыл правду о том, как его сын стал юристом и почему он переехал жить в Киев. Об этом доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ЛНУ им. Франка Иосиф Богдан рассказал в интервью для издания LB.

Он сообщил, что поступить на юридический факультет у Андрея Богдана появилось во время последнего года обучения в школе. Год он готовился к поступлению по специальной программе. Иосиф Богдан считает, что его профессия не повлияла на выбор сына, но он смог ему помогать в обучении.

Андрей Богдан (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Он исполнял отдельные задания. Иногда выбирал сам, иногда я ему давал. Надо было подготовить его к работе в юридической сфере. К примеру, я говорил ему подготовить юридический документ. После этого мы анализировали его работу", - рассказал он.

Стажировку после получения высшего образования Андрей Богдан прошел на Львовской железной дороге. Как отмечает его отец, ему было трудно, но он много работал. Рекомендацию он сыну дал сам, когда в университет обратились представители Львовской железной дороги.

А вот во время обучения он не практиковал.

"Нет. Нельзя быть очень умным: и в университете, и на работе. Мне кажется, что это ошибочная оценка собственных возможностей", - добавил Иосиф Богдан.

Андрей Богдан (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

После практики отец порекомендовал сына в крупную адвокатскую компанию "Правис" (Позже она была известна как "Резников, Власенко и партнеры") в Киеве, но признается, что это был выбор сына.

"Это не был мой выбор. Его инициировал сам Андрей. Он как-то сказал, что хотел бы поработать в Киеве. Рекомендация была, но и была договоренность. Если в течении месяца он выдержит барьер знаний, темп работы, будет проявлять инициативность и так далее, то останется. Если нет, то возвращается. Не хотелось, чтоб мне говорили: "Иосиф Игнатович, у вашего Андрея не вышло". Но он остался, то есть все сложилось", - рассказал Богдан.

А также рассказывали о том, что Владимир Зеленский забавно пошутил над Богданом (видео).