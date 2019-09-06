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Под Днепром модель станцевала тверк на стройке: хочет привлечь внимание властей (видео)

STYLERЖизнь    06.09.2019 - 22:59
Под Днепром модель станцевала тверк на стройке: хочет привлечь внимание властей (видео)
Фото: Юлия Белайша (instagram.com/_belaysha)

Девушка станцевала сексуальный танец в купальнике, чтобы обратить внимание на вопрос о недостроенном бассейне

В Никополе Днепропетровской области танцовщица и модель Юлия Белайша попыталась привлечь внимание властей к недостроенному бассейну сексуальным танцем. Она станцевала тверк в ярком, оранжевом купальнике на месте стройки. Фото и видео появились на ее страницах в соцсети.

"А бассейн вообще строить собираются? Или пообещали и хватит, пусть никопольчаны во сне плавают", - подписала видео модель.

Видео: Юлия Белайша танцует тверк (YouTube/Юлия Белайша)

Под Днепром модель станцевала тверк на стройке: хочет привлечь внимание властей (видео)Под Днепром модель станцевала тверк на стройке: хочет привлечь внимание властей (видео)Фото: Юлия Белайша (instagram.com/_belaysha)

К слову, в Никополе плавательный бассейн Днепропетровская областная государственная администрация начала строить в 2018 году, однако весной 2019 года работы резко остановились. Сначала сдачу объекта анонсировали на конец 2019 года, потом перенесли на 2020-й.

Стоит напомнить, что похожим образом пыталась привлечь к себе внимание модель из Днепра. Фотомодель из Днепра Аси Микович приехала в столицу Украины с интересной целью - проинспектировать "уставшие" киевские мосты.

Читайте также, как Омелян обсудил с фотомоделью строительство мостов в Украине (фото).

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