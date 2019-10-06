Вот и спалился: Богдан нарвался на критику из-за "проплаченного" митинга на Майдане (фото)

Богдан на отдыхе в Турции раскритиковал акции "Нет капитуляции" (Фото: коллаж РБК-Украина)

Богдан через полтора месяца после скандальной поездки в Сен-Тропе во Францию отличился на отдыхе в Турции критикой митингов в Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который отправился на отдых в Турцию вместе с застройщиком Андреем Ваврышом, рассказал в сети о якобы проплаченной акции протеста в центре Киева на Майдане Незалежности. Чиновник опубликовал на своей странице в Facebook скрины какой-то переписки с инструкциями и указаниями "организаторов" мероприятия. При этом сами участники вече "Нет капитуляции" заявляют о провокациях.

Про турецкий вояж Богдана накануне рассказала журналистка Соня Кошкина, которая также опубликовала в сети фото, на которых глава ОПУ вместе с Варвышом запечатлены в аэропорту Анкары после прилета 3 октября.

Андрей Богдан и Андрей Ваврыш в турецкой Анкаре (Фото: facebook.com/sonya.koshkina)

6 октября в нескольких городах Украины прошло вече "Нет капитуляции", участники которого выступают против реализации "формулы Штайнмайера" и особого статуса Донбасса.

Акции прошли в большинстве областных центров - Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске, Сумах, Днепре, Харькове, Черновцах, Виннице, Тернополе, Кропивницкому, Львове, Николаеве, Хмельницком, Полтаве, Одессе, Чернигове , Житомире, Черкассах, Луцке, Ужгороде. Также демонстрации прошли в Кривом Роге, Мариуполе, Краматорске, Северодонецке, Мелитополе, Никополе, Ровно, Козятине, Славуте, Бердянске, Кременчуге.

Акция на Майдане Независимости в Киеве (Фото: twitter.com)

Богдан сегодня опубликовал в сети пост, в котором заявил, что участникам мероприятия платят деньги. Чиновник выложил соответствующие "доказательства".

Фото с Facebook-страницы Андрея Богдана

В то же время журналистка Марьяна Пецух предоставила в своем Facebook скрины переписки участников вече, в которых говорится об организованной провокации, которую удалось остановить в Киеве на Майдане. Так, Виталий Кичкирук сообщил о том, что какой-то подросток "раздавал друзьям" сувенирные банкноты 100 гривен.

"Вот Богдан и спалился, чей мальчик с муляжом денег. Верной дорогой идете, товарищи, путем Януковича, зачем оно вам надо, неясно", - говорится в ее публикации.

В Киеве на Майдане участники акции "Нет Капитуляции" говорят о провокациях - мальчик раздавал сувенирные деньги (Фото: facebook.com/tsvibak)

К слову, в комментариях к посту Богдана его подписчики скептически высказываются о "разоблачении". Многие фото с перепиской называют фейком, а кое-кто даже продемонстрировал, как это легко "нарисовать":

Скрин комментариев с Facebook-страницы Андрея Богдана

Как сообщалось ранее, президент Зеленский отреагировал на скандал с поездкой Богдана в Сен-Тропе в День Независимости. Глава государства заявил, что Богдан не имел права так поступать: "Я думаю, что он был не прав. Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации. Он как один из реальных и мощных людей во власти, он не имел права в День Независимости страны в Сен-Тропе гулять".