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Росія вдарила дронами по АЗС у Сумах, спалахнули пожежі

22:54 22.07.2026 Ср
2 хв
Місцевих жителів попередили про небезпеку нових ударів
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила дронами по АЗС у Сумах, спалахнули пожежі Ілюстративне фото: росіяни вдарили по АЗС у Сумах 22 липня (t.me/dsns_telegram)
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В середу, 22 липня, російські окупанти вдарили по АЗС у Сумах. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

"Ворог наніс удар по АЗС у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок влучання сталася пожежа", - розповів він.

Кривошеєнко застеріг, що існує загроза повторного удару, і наголосив на небезпеці перебування поблизу місць влучань. Він закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях під час повітряних тривог.

"Ще один російський дрон атакував АЗС у Зарічному районі Сум. Сталося загорання на території автозаправної станції", - зазначив він.

Начальник Сумської МВА розповів, що інформація про постраждалих попередньо не надходила. Інші наслідки ворожих ударів встановлюються.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області АЗС скоротять обсяги запасів пального, аби зменшити потенційні втрати у разі російських ударів. Крім того, на АЗС встановлять мобільні укриття, а контролювати скупчення автомобілів біля заправок буде поліція.

Зазначимо, нещодавно РФ атакувала Дніпропетровську область ударними дронами. Унаслідок обстрілу було пошкоджено п'ять автозаправних станцій. Одна жінка загинула, ще троє отримали поранення.

Також у ГУР повідомили, що російським підрозділам наказали активізувати атаки дронами по цивільній інфраструктурі та транспорту в прифронтових і прикордонних районах України.

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Російська Федерація Суми АЗС Війна в Україні
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