Росія вдарила дронами по АЗС у Сумах, спалахнули пожежі

В середу, 22 липня, російські окупанти вдарили по АЗС у Сумах. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

"Ворог наніс удар по АЗС у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок влучання сталася пожежа", - розповів він.

Кривошеєнко застеріг, що існує загроза повторного удару, і наголосив на небезпеці перебування поблизу місць влучань. Він закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях під час повітряних тривог.

"Ще один російський дрон атакував АЗС у Зарічному районі Сум. Сталося загорання на території автозаправної станції", - зазначив він.

Начальник Сумської МВА розповів, що інформація про постраждалих попередньо не надходила. Інші наслідки ворожих ударів встановлюються.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області АЗС скоротять обсяги запасів пального, аби зменшити потенційні втрати у разі російських ударів. Крім того, на АЗС встановлять мобільні укриття, а контролювати скупчення автомобілів біля заправок буде поліція.