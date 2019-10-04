Помощник Зеленского имеет совместный бизнес с людьми Путина: все детали

Андрей Ермак имеет бизнес с друзьями Путина (Коллаж РБК-Украина)

Андрей Ермак ведет бизнес с очень влиятельным гражданином России

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ведет совместный бизнес с людьми из окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в новом расследовании "Схемы".

Андрея Ермака в СМИ называют "ключевым человеком на российском и американском направлении", "поверенным" ОП по международным делам и главным переговорщиком Зеленского, хотя официально он – помощник президента. Но так как он не является государственным служащим, то в открытом доступе нет его биографии, а также декларации о доходах.

По сути Андрей Ермак при президенте Зеленском выполняет ту же самую функцию, которую выполнял Виктор Медведчук при Петре Порошенко – функция эффективного переговорщика. Однако, у Медведчука были выходы на верхушку власти в РФ, а что же есть у Ермака?

У Андрея Ермака различные бизнес-интересы. Он был продюсером таких фильмов как "Правила боя" и "Граница". У него есть компании, которые занимаются фармацевтикой, международным правом, бизнес-консультированием и охраной, но все они находятся в Украине.

Однако в бизнес-партнерах у Ермака есть человек, который стал ключом к верхушке власти в РФ. В 2001 году была зарегистрирована компания "Медийная группа европейского партнерства" – она специализируется на производстве фильмов. Несколько лет назад бенефициарами этой компании были Андрей Ермак и гражданин России Емануилов Рахама Яшаевич.

Рахама Емануилов

Кроме того, на данный момент Ермак является партнером Емануилова и в других компаниях – ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и ООО "М.Е.П". Официально Емануилов – российский ученый, президент "Фонда взаимодействия цивилизации", который занимается социальными проблемами. Однако он также является владельцем "Интерпромторга" в Москве, компании, которая числится среди основателей "Интерпромбанка". Среди акционеров этого банка – много влиятельных россиян. К примеру, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатки.

Несколько лет назад разгорелся скандал по поводу имения Путина в Испании – на горе, с видом на Средиземное море, с вертолетной площадкой и гаражом на 22 автомобиля. Так вот этот особняк принадлежит дочери Пономарева – Зое.

Фактически, партнером Андрея Ермака является российский ученый, у которого совместные дела с одним из самых влиятельных "единороссов", который к тому же заседает в парламенте РФ.

Также среди акционеров и совета директоров "Интерпромбанка" есть Иван Садчиков. Тот самый Садчиков, который фигурировал в скандале с Анастасией Рыбкой, Олегом Дерипаской и первым заместителем руководителя аппарата правительства РФ Сергеем Приходько, который по данным российских СМИ – тесть Садчикова.

"Рахама Емануилов - старый знакомый моего отца. Они познакомились, когда мой отец работал в Афганистане. Отец работал в посольстве СССР в Афганистане: поехал туда возглавлять команду советских специалистов по профтехобразования. 20 лет назад, в 1999 году, Рахама Емануилов попросил меня помочь ему зарегистрировать компанию на территории Украины, поскольку планировал заниматься консультационной деятельностью по торговле. Я помог ему как юрист. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в итоге не велась. В последний раз мы общались около десяти лет назад - я приветствовал его по телефону с днем ​​рождения", - так прокомментировал свои отношения с бизнес-партнером Андрей Ермак.

Помощник Зеленского ведет бизнес с друзьями Путина (Видео:YouTube/Радио Свобода)