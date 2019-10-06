В городах Украины прошли акции против капитуляции

Фото: акция на Майдане (Влад Красинский/РБК-Украина)

Акции прошли в большинстве областных центров Украины

В городах Украины прошли акции протеста "Остановим капитуляцию" против реализации "формулы Штайнмайера" и особого статуса Донбасса. Об этом сообщает "Громадське", "Радио Свобода" и местные СМИ.

Акции прошли в большинстве областных центров - Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске, Сумах, Днепре, Харькове, Черновцах, Виннице, Тернополе, Кропивницкому, Львове, Николаеве, Хмельницком, Полтаве, Одессе, Чернигове , Житомире, Черкассах, Луцке, Ужгороде. Также демонстрации прошли в Кривом Роге, Мариуполе, Краматорске, Северодонецке, Мелитополе, Никополе, Ровно, Козятине, Славуте, Бердянске, Кременчуге.

Сообщается, что во Львове около тысячи человек собрались на акцию возле памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы. Среди участников митинга были представители политических партий "Европейская солидарность" и "Голос", а также общественных организаций: "Комитет Майдана Львовской области", "Национальный корпус" и "Правый сектор". Партийной символики на митинге не было, митингующие держали государственные флаги Украины.

В Харькове несколько сотен человек собрались на акцию "Нет капитуляции" на площади Свободы. Среди митингующих были представители "Национального корпуса", "Фрайкора", "Правого сектора", ветераны Антитеррористической операции и волонтеры.

В Сумах около двухсот человек собрались возле памятника Тарасу Шевченко на вече под названием "Остановим капитуляцию". Участники держали в руках украинские флаги, а также плакаты с надписями: "Не дадим слить страну", "Украина - не рояль!", "Нет капитуляции", "Ты заигрался"

В Одессе на Приморском бульваре остоялось народное вече против имплементации так называемой "формулы Штайнмайера". Более пяти сотен активных одесситов с украинскими флагами и плакатами пришли продемонстрировать свою позицию.

Напомним, РБК-Украина писало, что на акцию протеста "Остановим капитуляцию" против реализации "формулы Штайнмайера" и особого статуса Донбасса, которая проходит сегодня в Киеве, вышли почти 10 тысяч человек. Для обеспечения правопорядка во время акции протеста в Киеве на Майдан Независимости прибыли 300 сотрудников полиции, в том числе военнослужащие Национальной гвардии.

В Запорожье сегодня, 6 октября, активисты объявили о создании "штаба сопротивления капитуляции", в который вошли более 10 волонтерских, ветеранских и партийных организаций.