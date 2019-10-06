Ось і спалився: Богдан нарвався на критику через "проплачений" мітинг на Майдані (фото)

Богдан на відпочинку в Туреччині розкритикував акції "Ні капітуляції" (Фото: колаж РБК-Україна)

Богдан через півтора місяці після скандальної поїздки в Сен-Тропе у Франції відзначився на відпочинку в Туреччині критикою мітингів в Україні

Голова Офісу президента України Андрій Богдан, який відправився на відпочинок до Туреччини разом із забудовником Андрієм Вавришем, розповів в мережі про нібито проплачені акції протесту в центрі Києва на Майдані Незалежності. Чиновник опублікував на своїй сторінці в Facebook скріни якогось листування з інструкціями та вказівками "організаторів" заходу. При цьому самі учасники віче "Ні капітуляції" заявляють про провокації.

Про турецький вояж Богдана напередодні розповіла журналістка Соня Кошкіна, яка також опублікувала в мережі фото, на яких глава ОПУ разом із Варвышем показані в аеропорту Анкари після прильоту 3 жовтня.

Андрій Богдан та Андрій Вавриш в турецькій Анкарі (Фото: facebook.com/sonya.koshkina)

6 жовтня в кількох містах України пройшло віче "Ні капітуляції", учасники якого виступають проти реалізації "формули Штайнмайера" і особливого статусу Донбасу.

Акції пройшли в більшості обласних центрів - Запоріжжі, Херсоні, Івано-Франківську, Сумах, Дніпропетровську, Харкові, Чернівцях, Вінниці, Тернополі, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Хмельницькому, Полтаві, Одесі, Чернігові , Житомирі, Черкасах, Луцьку, Ужгороді. Також демонстрації пройшли у Кривому Розі, Маріуполі, Краматорську, Сєвєродонецьку, Мелітополі, Нікополі, Рівному, Козятині, Славуті, Бердянську, Кременчуці.

Акція на Майдані Незалежності в Києві (Фото: twitter.com)

Богдан сьогодні опублікував в мережі пост, в якому заявив, що учасникам заходу платять гроші. Чиновник виклав відповідні "докази".

Фото з Facebook-сторінки Андрія Богдана

У той же час журналістка Мар'яна Пєцух надала у своєму Facebook скріни листування учасників віче, в яких йдеться про організовану провокацію, яку вдалося зупинити в Києві на Майдані. Так, Віталій Кічкірук повідомив про те, що якийсь підліток "роздавав друзям" сувенірні банкноти 100 гривень.

"От Богдан і спалився, чий хлопчик з муляжем грошей. Вірною дорогою йдете, товариші, шляхом Януковича, навіщо воно вам треба, незрозуміло", - йдеться у публікації.

У Києві на Майдані учасники акції "Ні Капітуляції" говорять про провокації - хлопчик роздавав сувенірні гроші (Фото: facebook.com/tsvibak)

До речі, в коментарях до посту Богдана його підписники скептично висловлюються про "викриття". Багато хто фото з листуванням називає фейком, а дехто навіть продемонстрував, як це легко "намалювати":

Скрін коментарів з Facebook-сторінки Андрія Богдана

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський відреагував на скандал з поїздкою Богдана в Сен-Тропе в День Незалежності. Глава держави заявив, що Богдан не мав права так чинити: "Я думаю, що він був не правий. Я йому подзвонив і сказав, що він не правий у цій ситуації. Він як один із реальних і потужних людей у владі, він не мав права у День Незалежності країни в Сен-Тропе гуляти".