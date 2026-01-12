Звільнення Малюка і нові посади для Шмигаля та Федорова: завтра в Раді кадровий день

За словами співрозмовника, сьогодні увечері відбувалось засідання фракції "Слуга народу", де обговорювалися кадрові питання. Зокрема, Шмигаль та Федоров презентували план своєї роботи на майбутніх посадах, також була прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Як запевнило джерело, в парламенті знайдеться достатньо голосів за їхнє звільнення та призначення.

Що стосується Малюка, то голова фракції Давид Арахамія закликав нардепів підтримати рішення президента щодо голови СБУ, тож завтра зранку це питання знову винесуть на обговорення профільного комітету Ради з нацбепеки. Джерело також не впевнено, чи буде замість Малюка призначено керівника Центру спецоперацій "А" СБУ Євгена Хмару.

Мін'юст поки залишиться вакантним, кандидатуру депутата Дениса Маслова виносити не будуть.

"Причина - не зрозуміло, хто замість Маслова очолить комітет ВР", - сказав співрозмовник.

Тому у Міністерстві юстиції лишатиметься виконувач обов'язків очільника.

Натомість на голову Фонду держмайна вже завтра планують призначити депутата Дмитра Наталуху. Замість нього на комітет ВР розглядають нардепів Дмитра Кисилевського та Олексія Мовчана.