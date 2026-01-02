ua en ru
Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони

Київ, П'ятниця 02 січня 2026 21:51
UA EN RU
Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони Фото: Михайло Федоров, перший віце-прем'єр України (пресслужба Мінцифри)
Автор: Іван Носальський

Перший віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров може очолити Міністерство оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Він глибоко займається питанням "Лінії дронів", працює результативно в цифровізації держпослуг і процесів", - зазначив Зеленський.

За його словами, наразі необхідно реалізувати у сфері оборони такі зміни, "які допоможуть".

Він уточнив, що чинний міністр оборони Денис Шмигаль залишається у команді. Президент запропонував йому інший напрямок у державній роботі.

Зеленський підкреслив, що у 2025 році Міноборони дало хороші результати. Зокрема, у грудні було виконано доручення з виробництва дронів-перехоплювачів - понад тисячу одиниць на добу.

Михайло Федоров

Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року у місті Василівка Запорізької області.

Вищу освіту здобув у Запорізькому національному університеті, де закінчив факультет соціології та управління за спеціальністю "соціологія".

До приходу в державну владу Федоров займався підприємницькою та проектною діяльністю у сфері цифрових комунікацій та маркетингу.

У 2019 році він став керівником цифрового напряму виборчої кампанії Володимира Зеленського, після чого був призначений віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації України.

На цій посаді Федоров займається розвитком електронного уряду, цифрових державних послуг та впровадження інноваційних технологій у публічному секторі.

У 2023 році Михайла Федорова було призначено першим віце-прем'єром України, міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України.

Вже у липні 2025 року Федоров отримав посаду першого віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України.

До слова, сьогодні, 2 січня, президент України Володимир Зеленський зробив кілька кадрових перестановок. Зокрема, новим керівником Офісу президента України став Кирило Буданов.

Місце Буданова у ГУР зайняв уже колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

