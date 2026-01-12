Оборонний комітет Ради не підтримав звільнення Малюка
У комітеті Верховної Ради з питань оборони не набралося достатньої кількості голосів на підтримку звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Як зазначив Железняк, під час розгляду подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Малюка в оборонному комітеті голоси розподілилися так:
- за - 7 осіб;
- проти - 6 осіб;
- утрималися - 2 особи.
Нардеп звернув увагу, що таким чином комітет не рекомендував виносити подання президента на розгляд у Раді. Але це не сильно заважає голосуванню.
При цьому оборонний комітет підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони:
- за - 8 осіб;
- проти - 6 осіб.
Звільнення Малюка
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський несподівано вирішив звільнити Василя Малюка з посади голови СБУ. Це сталося на тлі хвилі кадрових перестановок у силових структурах і не тільки.
За словами Зеленського, Малюк тепер керуватиме асиметричними операціями проти окупантів.
Того ж дня голова СБУ написав заяву про відставку. Минулого тижня стало відомо, що її внесли в Раду.
Для того, щоб відправити Малюка у відставку, відповідну ініціативу під час голосування мають підтримати 226+ нардепів.
Варто зауважити, що під керівництвом Малюка СБУ провела багато успішних операцій проти російських окупантів. Одна з найгучніших - операція "Павутина", під час якої на російських аеродромах були знищені стратегічні бомбардувальники ворога.
Детальніше про Малюка - в матеріалі РБК-Україна.