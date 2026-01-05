Зеленський доручив Малюку новий ключовий напрям у СБУ

Президент України Володимир Зеленський доручив керівнику СБУ Василю Малюку очолити новий ключовий напрям у СБУ, що пов'язаний з операціями проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі", - зазначив Зеленський.

За його словами, має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше сильних результатів у знищенні ворога.

"Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ", - додав глава держави.