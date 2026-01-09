Федоров і Шмигаль подали заяви про відставку

Перший віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і міністр оборони України Денис Шмигаль подали заяви про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука у Facebook .

При цьому їхнє призначення на нові посади парламентарії розглядатимуть уже в середу, 14 січня.

Як зазначав раніше нардеп Ярослав Железняк, очікується, що Рада розгляне звільнення Шмигаля і Федорова у вівторок, 13 січня.

За його словами, Рада розгляне ці заяви найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Фото: заяви про відставку Шмигаля та Федорова (facebook.com/stefanchuk.official)

Стефанчук розповів, що обидві заяви надійшли до українського парламенту.

Кадрові перестановки

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський розповів про те, що він запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову обійняти посаду міністра оборони.

Уже наступного дня, 3 січня, Зеленський запропонував міністру оборони України Денису Шмигалю обійняти посаду першого віцепрем'єра, міністра енергетики. Президент зазначив, що для захисту енергетики потрібна системність.

За його словами, Федоров уже працює над "Лінією дронів" на своїй поточній посаді.

Уже 5 січня глава української держави розповів, що Федоров розповів йому про формат змін у Міноборони, які він планує впровадити на новій посаді.

Варто зауважити, що президент Зеленський також нещодавно призначив Кирила Буданова керівником Офісу президента України. Днями він уже брав участь у зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

