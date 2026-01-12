Увольнение Малюка и новые должности для Шмыгаля и Федорова: завтра в Раде кадровый день

По словам собеседника, сегодня вечером проходило заседание фракции "Слуга народа", где обсуждались кадровые вопросы. В частности, Шмыгаль и Федоров представили план своей работы на будущих должностях, также была премьер-министр Юлия Свириденко.

Как заверил источник, в парламенте найдется достаточно голосов за их увольнение и назначение.

Что касается Малюка, то глава фракции Давид Арахамия призвал нардепов поддержать решение президента относительно главы СБУ, поэтому завтра утром этот вопрос снова вынесут на обсуждение профильного комитета Рады по нацбезопасности. Источник также не уверен, будет ли вместо Малюка назначен руководитель Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара.

Минюст пока останется вакантным, кандидатуру депутата Дениса Маслова выносить не будут.

"Причина - не понятно, кто вместо Маслова возглавит комитет ВР", - сказал собеседник.

Поэтому в Министерстве юстиции будет оставаться исполняющий обязанности главы.

Зато на главу Фонда госимущества уже завтра планируют назначить депутата Дмитрия Наталуху. Вместо него на комитет ВР рассматривают нардепов Дмитрия Кисилевского и Алексея Мовчана.