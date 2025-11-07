Зеленський погодив командувача безпілотних систем ППО: хто ним став

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на офіційний сайт президента.

Міністр оборони Денис Шмигаль вже підписав відповідний наказ. Таким чином, полковник Юрій Черевашенко став командувачем безпілотних систем ППО - заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

"Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме - дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння", - заявив Зеленський.

Юрій Черевашенко останнім часом займався дронами-перехоплювачами і в подальшому має масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах. До цього він брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО.

Згідно з даними з відкритих джерел, Черевашенко на початку 2010-х був начальником штабу окремого радіотехнічного батальйону Рівненського гарнізону. Цей підрозділ був частиною 13-го армійського корпусу, на базі якого в 2013 році з'явилося Оперативне командування "Північ".

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, влітку 2021 року Черевашенко вже мав звання полковника і обіймав посаду заступника управління протиповітряної оборони Командування підготовки Командування Сухопутних військ.