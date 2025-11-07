ua en ru
ВАКС змінив Труханову запобіжний захід: що відомо

Україна, П'ятниця 07 листопада 2025 16:08
ВАКС змінив Труханову запобіжний захід: що відомо
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 7 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду України змінила запобіжний захід ексмеру Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зокрема, розмір застави для обвинуваченого, згідно із рішенням суду, зріс з 30 до 42 млн гривень. При цьому судді відмовили у задоволенні клопотання про взяття Труханова під варту.

31 жовтня колишньому меру Одеси Геннадію Труханову було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту протягом щонайменше 60 днів. Крім того, його зобов'язали носити електронний браслет.

Підозра Труханову

Нагадаємо, 28 жовтня ексмеру Одеси було оголошено підозру у службовій недбалості через бездіяльність під час повені, що сталася 30 вересня.

У справі також фігурують двоє його заступників, а також представники департаментів міськради та керівники комунального підприємства.

На основі зібраних доказів їм було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що призвела до загибелі людини).

За версією слідства, їхні дії призвели до трагічних наслідків під час стихії. Загалом потужні зливи в Одесі забрали життя девʼятьох людей.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з можливим обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також штрафом від двох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без нього (34-85 тисяч гривень).

Детальніше про потоп в Одесі - в матеріалі РБК-Україна.

