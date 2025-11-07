Єврокомісія заборонила росіянам видачу мультивіз до країн ЄС

Єврокомісія обмежила видачу багаторазових шенгенських віз для росіян до країн Євросоюзу. При цьому чинні візи росіян залишаться дійсними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову ЄС.

Зазначається, що нові заяви від громадян РФ на отримання таких віз проходитимуть посилені перевірки.

"Використання РФ міграційної зброї, акти саботажу на території ЄС та в міжнародних водах Балтійського моря, а також зловживання візами для поширення пропаганди означають, що російські заявники на отримання візи повинні ретельно перевірятися", - йдеться у постанові Єврокомісії.

Мета нововведення полягає в тому, щоб знизити загрози державній політиці та внутрішній безпеці ЄС, допускаючи при цьому винятки для обмежених та обґрунтованих випадків, таких як незалежні журналісти та правозахисники.

Це рішення ґрунтується на спільній оцінці держав-членів у рамках Шенгенського співробітництва. Зазначається, що до російських заявників повинні застосовуватися значно більш обмежувальні правила, ніж ті, що передбачені загальним регламентом.

"Вторгнення РФ в Україну створило найнебезпечнішу обстановку в Європі за останні десятиліття. Наразі ми стикаємося з безпрецедентними порушеннями та саботажем на нашій території. Тепер до громадян Росії, які вимагають візу для поїздки до ЄС, будуть застосовуватися суворіші правила", - заявила верховний представник із закордонних справ та політики безпеки ЄС Кая Каллас.

Для кого зроблять винятки

Згідно оновленого регламенту, багаторазові візи будуть видаватись лише певним чітко визначеним групам заявників, які мають знижений профіль ризику.

Відповідно до оцінки, проведеної в рамках місцевого шенгенського співробітництва в Росії, це повинно стосуватися близьких членів сімей осіб, які проживають у Євросоюзі, та транспортних працівників – моряків, водіїв вантажівок та автобусів, а також членів поїзних бригад.