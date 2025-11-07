ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Потужний вибух у Башкортостані: дрони ГУР вразили стратегічний завод Росії

Башкортостан, П'ятниця 07 листопада 2025 14:02
UA EN RU
Потужний вибух у Башкортостані: дрони ГУР вразили стратегічний завод Росії Фото: дрони ГУР вразили стратегічний завод Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Дрони Головного управління розвідки України завдали точного удару по одному з ключових нафтохімічних підприємств Росії в Башкортостані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Вчора, 6 листопада, далекобійні ударні дрони ГУР МО України успішно вразили стерлітамакський нафтохімічний завод (СНХЗ), розташований у Башкортостані на території Росії.

Підприємство є одним із ключових об’єктів російського нафтохімічного комплексу і активно працює на потреби армії держави-агресора.

Потужний вибух у Башкортостані: дрони ГУР вразили стратегічний завод Росії

На цьому заводі виробляють стратегічно важливу продукцію для військового сектору РФ: іонол, авіаційний бензин та синтетичні полімери.

За інформацією ГУР, після влучання українських дронів на заводі спалахнула пожежа у цеху з виробництва агідолу - важливої присадки до авіаційного пального, яке використовується російською авіацією.

Ураження такого об’єкта має суттєвий вплив на логістику та виробничі можливості російського ВПК. Операція ГУР стала черговим підтвердженням того, що Україна здатна діставати стратегічні цілі противника на значній відстані.

Удари по заводах РФ

Зауважимо, що в ніч на 1 листопада на території Московської області пролунали потужні вибухи.

Того дня ГУР МО України успішно знищило одразу три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу “Кольцевой”.

А вже 3 жовтня далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних російський нафтопереробних заводів. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез", що розташований за 1400 км від кордону України.

