Росія за жовтень втратила найбільше солдатів з початку війни, - Зеленський

Російські війська в жовтні зазнали найбільших втрат від початку війни проти України. Бійці Сил оборони за місяць ліквідували понад 25 тисяч окупантів.

Як передає РБК-Україна , про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

Голова держави звернув увагу, що така велика кількість російських втрат підтверджена відеоматеріалами.

"Тут чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженням. Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць", - додав він.

Зеленський нагадав, що в Україні діють внутрішні програми, де за ліквідацію ворога з відеопідтвердженням передбачені додаткові бали.

Він також уточнив, що загальні втрати росіян за жовтень можуть становити 27-28 тисяч - дві-три тисячі ще не були підтверджені. За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки збільшенню використання безпілотників на фронті.