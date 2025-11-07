ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Орбан домігся від Трампа винятків із санкцій для поставок російської нафти і газу

Вашингтон, П'ятниця 07 листопада 2025 23:02
UA EN RU
Орбан домігся від Трампа винятків із санкцій для поставок російської нафти і газу Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорщина продовжить отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба". США зробили винятки із санкцій.

Як передає РБК-Україна, слова Орбана наводить Magyar Nemzet.

Орбан на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що у Вашингтоні також відбулися переговори на рівні міністрів. Там обговорювали всі питання, які "важливі з точки зору Угорщини".

Він додав, що Угорщина отримала повне звільнення від санкцій для постачань газопроводом "Турецький потік" і нафтопроводом "Дружба" .

За словами прем'єра, також було досягнуто домовленості у сфері ядерної енергетики, тепер американська компанія Westinghouse приєднається до угорських ядерних проєктів, чого раніше не відбувалося.

Орбан наголосив, що "американська сторона зацікавлена в економічній стабільності Угорщини", тому вдалося створити нову систему американсько-угорського співробітництва.

Варто зауважити, що таке рішення Трампа є доволі суперечливим, оскільки раніше він різко критикував країни Європи за те, що вони продовжують купувати в Росії нафту та газ, "поки воюють з нею".

Візит Орбана до Вашингтона

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан сьогодні, 7 листопада, відвідав Вашингтон після того, як США запровадили санкції проти російських нафтових компаній - "Лукойла" і "Роснефти".

Раніше угорський прем'єр називав рішення Трампа про нові санкції проти Росії помилкою.

Також Орбан відмовлявся припиняти купівлю нафти в Росії, оскільки вона "зафіксована довгостроковими контрактами".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Угорщина Дональд Трамп Віктор Орбан Газ
Новини
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України