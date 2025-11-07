Орбан домігся від Трампа винятків із санкцій для поставок російської нафти і газу

Орбан на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що у Вашингтоні також відбулися переговори на рівні міністрів. Там обговорювали всі питання, які "важливі з точки зору Угорщини".

Він додав, що Угорщина отримала повне звільнення від санкцій для постачань газопроводом "Турецький потік" і нафтопроводом "Дружба" .

За словами прем'єра, також було досягнуто домовленості у сфері ядерної енергетики, тепер американська компанія Westinghouse приєднається до угорських ядерних проєктів, чого раніше не відбувалося.

Орбан наголосив, що "американська сторона зацікавлена в економічній стабільності Угорщини", тому вдалося створити нову систему американсько-угорського співробітництва.

Варто зауважити, що таке рішення Трампа є доволі суперечливим, оскільки раніше він різко критикував країни Європи за те, що вони продовжують купувати в Росії нафту та газ, "поки воюють з нею".