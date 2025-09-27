Зустріч у Нью-Йорку і зміна риторики Трампа. Головне з переговорів за тиждень

Головне:

Про що говорили Зеленський і Трамп у США?

Чи змінив Трамп ставлення до РФ?

Як на зміну риторики Трампа відповіла Росія?

Трамп вірить в Україну

Головною подією тижня стала чергова зустріч президентів України та США, яка відбулася у Нью-Йорку. Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели розмову на полях Генеральної Асамблеї ООН 23 вересня.

Після зустрічі і з Зеленським президент США написав у соцмережі Truth Social, що Росія є "паперовим тигром", а Україна може повністю відновити свою територіальну цілісність за підтримки Євросоюзу і потім "піти ще далі".

"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію України і Росії, і, побачивши економічні проблеми, які це спричиняє в Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу перебуває в такій позиції, щоб боротися і відвоювати всю Україну в її первинних кордонах", – підкреслив Трамп.

Згідно із дописом, відновлення територіальної цілісності України можливе "з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, зокрема, НАТО".

Також Трамп пообіцяв, що США будуть і надалі постачати зброю НАТО, щоб Альянс міг використовувати її на свій розсуд (тобто, надавати Україні).

Згодом Зеленський підтвердив, що зміна риторики Трампа пов'язана з інформацією, яку той отримав від українського лідера під час зустрічі. Ба більше, за словами президента України, його американський візаві підтримав право Києва бити у відповідь на удари Російської федерації. Зокрема, і по енергетиці.

"Ми обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру, і сподіваюся, що вони дадуть швидкі результати", – сказав Зеленський.

Санкції і відмова від російської нафти

Раніше Трамп заявляв, що перш ніж США накладуть нові санкції на Росію, від закупівлі енергоносіїв у РФ мають відмовитися всі країни Євросоюзу, зокрема, Угорщина і Словаччина. В ході розмови Зеленський висловив думку, що Словаччина могла б відмовитися від закупівлі російських енергоресурсів за певних умов.

"Я мав розмову з прем'єром Словаччини. Я думаю, що їм треба певні альтернативні шляхи й тоді вони пристануть до ідеї", – сказав Зеленський, звертаючись до Трампа.

Своєю чергою Трамп повідомив про майбутні контакти із Угорщиною з цього приводу.

"Я думаю, що Орбан перестане купувати російську нафту, якщо я з ним поговорю. Я з ним розмовлятиму", – сказав він.

Втім, голова МЗС Угорщини Петер Сіярто відповів, що його країна не має наміру відмовлятися від закупівель російської нафти, навіть якщо Трамп звернеться з такою вимогою.

Крім того, Трамп взявся за ще одного великого покупця російських енергоресурсів – Туреччину. Під час зустрічі з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом він закликав Анкару скоротити закупівлю енергоносіїв у Росії. Як важіль впливу американський лідер розглядає можливість знову допустити Туреччину до виробництва винищувачів F-35.

Реакція Росії

У Кремлі на зміну риторики Трампа відповіли стримано. Водночас різко зросла кількість порушень повітряного простору європейських членів НАТО російськими літаками. Коментуючи порівняння РФ з паперовим тигром, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресор "не тигр" і асоціюється радше з ведмедем, а "паперових ведмедів не буває".

Пєсков зазначив, що Кремль не згоден з усіма висловлюваннями Трампа, які той зробив напередодні. За його словами, "зміна тону президента США пов’язана з його зустріччю з українським лідером Володимиром Зеленським".

На полях Генасамблеї ООН також зустрілися держсекретар США Марко Рубіо та голова МЗС Росії Сергій Лавров. Під час зустрічі російському міністру висунули низку умов.

"Держсекретар повторив заклик президента Трампа (президента США Дональда Трампа, - ред.) припинити вбивства та необхідність того, щоб Москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни", – сказано у повідомленні держдепу.

Що вплинуло на позицію Трампа

Різку зміну риторики президента США західні медіа оцінюють по-різному, так само як її причини. За даними The Wall Street Journal, чиновники адміністрації Трампа, які виступають за більш рішучу позицію щодо підтримки України, донесли до президента США реальну ситуацію на полі бою в Україні. Зокрема, вони підкреслили незначний прогрес Росії на фронті. Крім того, під час зустрічі із Зеленським Трамп отримав інформацію про "новий контрнаступ", який запланували Збройні сили України і вимагатиме американської підтримки.

Британське видання The Telegraph написало, що після місяців заяв про втрату Україною територій на користь РФ, а також заяв про мирні переговори Трамп зробив "разючий розворот". Видання звертає увагу, що в його останніх словах тези Трампа про підтримку України США вже не фігурують. Ба більше, американський лідер фактично перекладає відповідальність щодо України на Європу та НАТО.

Схожої думки дотримується і Reuters. Неназвані співрозмовники інформагентства коментуючи гучну заяву Трампа, попередили, що американський лідер може сигналізувати, що тепер саме Європі слід допомагати Україні.

"Він (Трамп - ред.), схоже, каже своє "прощавайте", чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі, карти для нас зрозумілі. Ми знаємо, що маємо робити", – розповів у коментарі Reuters західноєвропейський чиновник.

Високопоставлений східноєвропейський дипломат зазначив, що коментарі Трампа про Україну спрямовані на те, щоб показати, що "він починає дистанціюватися, посилаючи сигнал, що це питання Європи".

Водночас New York Post пише, що наполягання Трампа на тому, що Україна може повернути всі окуповані землі, є "стратегічним кроком", спрямованим на спробу втягнути Москву до переговорного процесу. Джерела видання в Білому домі наголосили, що такі заяви не означають зміну політики Вашингтона, а радше виступають елементом переговорної тактики з тиску на Росію, яка нараз не виказує інтересу до перемир'я.