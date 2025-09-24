ua en ru
Припинити вбивства, піти на мир: Рубіо висунув Лаврову низку умов під час зустрічі в США

США, Середа 24 вересня 2025 21:16
Припинити вбивства, піти на мир: Рубіо висунув Лаврову низку умов під час зустрічі в США
Автор: Антон Корж

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели зустріч в кулуарах Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Державного департаменту США.

Речник Держдепартаменту Томмі Піггот підтвердив, що Лавров та Рубіо провели зустріч, як і планувалося раніше. Під час зустрічі російському міністру висунули низку умов.

"Держсекретар повторив заклик президента Трампа (президента США Дональда Трампа, - ред.) припинити вбивства та необхідність того, щоб Москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, про можливу зустріч Рубіо та Лаврова оголошувалося й раніше. Зокрема згадка про це з'явилася в офіційному публічному розкладі зустрічей державного секретаря США.

Виступ Трампа в ООН

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що Україна може повністю відновити свою територіальну цілісність - а потім піти далі, ніж просто відновлення. Також він обізвав Росію "паперовим тигром" та висловив своє величезне розчарування російським диктатором Володимиром Путіним.

В Росії заяви Трампа викликали потужну істерику. Тим часом акції європейських оборонних компаній на тлі слів президента США рвонули вгору. А президент України Володимир Зеленський заявив, що американський президент підтримуватиме Україну до кінця - це демонструє його заява в ООН.

Російська Федерація Сполучені Штати Америки Лавров
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"