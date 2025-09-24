Гучна заява Трампа про Україну може вказувати на відсторонення від війни, - Reuters

Президент США Дональд Трамп своєю заявою про здатність України повернути території за допомогою Євросоюзу міг натякнути, що він віддаляється від питання війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Неназвані співрозмовники видання, коментуючи гучну заяву Трампа про Україну, попередили, що американський лідер може сигналізувати, що тепер саме Європі слід допомагати Україні.

"Він, схоже, каже своє "прощавайте", чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі, карти для нас зрозумілі. Ми знаємо, що маємо робити", - розповів у коментарі Reuters західноєвропейський чиновник.

При цьому високопоставлений східноєвропейський дипломат зазначив, що коментарі Трампа про Україну спрямовані на те, щоб показати: "він починає дистанціюватися, посилаючи сигнал, що це питання Європи".

Зі свого боку міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль привітав заявуТрампа, але зазначив, що настав час Європі діяти рішучіше.

"Ми можемо домогтися набагато більшого, не всі європейські держави виконали те, що обіцяли Україні. Ми повинні подивитися, які ще фінансові та військові варіанти в нас є", - додав він, підкресливши, що Європі буде нелегко наростити зусилля у сфері безпеки.

При цьому директор з міжнародної безпеки в RUSI Ніл Мелвін вважає, що така заява вказує на те, що розуміння Трампа війни РФ проти України змінилося.

"Він визнав, що конфлікт складніший, і він явно розчарований Путіним. Тому, я думаю, це, можливо, успіх української та європейської дипломатії, що це пояснення дійшло до нього", - уточнив він.