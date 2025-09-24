ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Гучна заява Трампа про Україну може вказувати на відсторонення від війни, - Reuters

Нью-Йорк, Середа 24 вересня 2025 18:08
UA EN RU
Гучна заява Трампа про Україну може вказувати на відсторонення від війни, - Reuters Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп своєю заявою про здатність України повернути території за допомогою Євросоюзу міг натякнути, що він віддаляється від питання війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназвані співрозмовники видання, коментуючи гучну заяву Трампа про Україну, попередили, що американський лідер може сигналізувати, що тепер саме Європі слід допомагати Україні.

"Він, схоже, каже своє "прощавайте", чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі, карти для нас зрозумілі. Ми знаємо, що маємо робити", - розповів у коментарі Reuters західноєвропейський чиновник.

При цьому високопоставлений східноєвропейський дипломат зазначив, що коментарі Трампа про Україну спрямовані на те, щоб показати: "він починає дистанціюватися, посилаючи сигнал, що це питання Європи".

Зі свого боку міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль привітав заявуТрампа, але зазначив, що настав час Європі діяти рішучіше.

"Ми можемо домогтися набагато більшого, не всі європейські держави виконали те, що обіцяли Україні. Ми повинні подивитися, які ще фінансові та військові варіанти в нас є", - додав він, підкресливши, що Європі буде нелегко наростити зусилля у сфері безпеки.

При цьому директор з міжнародної безпеки в RUSI Ніл Мелвін вважає, що така заява вказує на те, що розуміння Трампа війни РФ проти України змінилося.

"Він визнав, що конфлікт складніший, і він явно розчарований Путіним. Тому, я думаю, це, можливо, успіх української та європейської дипломатії, що це пояснення дійшло до нього", - уточнив він.

Що сказав Трамп

Нагадаємо, вчора, 23 вересня, президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським написав, що Україна може повернути всі свої території, які тимчасово окупували росіяни.

За словами американського лідера, такий сценарій можливий за підтримки з боку країн Євросоюзу.

Трамп також підкреслив, що економіка Росії в поганому стані і зараз "час для України діяти".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Допомога Україні Війна в Україні
Новини
Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes
Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"