Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші деталі

Нью-Йорк, Вівторок 23 вересня 2025 20:29
Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші деталі Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп зустрілися у Нью-Йорку на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Що відомо про зустріч двох лідерів - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Оновлено о 20:45

Також у президента США запитали про найбільший прогрес щодо завершення війни з моменту його останньої зустрічі з Зеленським.

"Найбільший прогрес - те, що російська економіка в жахливому стані прямо зараз. Вона руйнується. Чесно кажучи, Україна робить дуже хорошу роботу, коли зупиняє цю дуже велику армію (російську, - ред.)", - сказав президент США.

Оновлено о 20:41

Журналісти запитали у Трампа чи він досі довіряє російському диктатору Володимиру Путіну.

Трамп сказав, що дасть відповідь через місяць.

Оновлено о 20:40

На думку Трампа, він що може вплинути на припинення Угорщиною купівлі російської нафти.

"Я думаю, що Орбан перестане купувати російську нафту, якщо я з ним поговорю. Я з ним розмовлятиму", - сказав він.

Оновлено о 20:35

Сам же Трамп заявив на зустрічі із Зеленським, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони вторгнуться в їхній повітряний простір.

За словами президента США, він з великою повагою ставиться до боротьби, яку веде Україна.

"Україна зараз дуже успішно зупиняє потужну російську армію. Ми з великою повагою ставимося до боротьби, яку веде Україна. Це просто дивовижно", - сказав Трамп.

Оновлено о 20:33

Зеленський заявив, що Україна змогла деокупувати 360 квадратних км. А також захопити у полон понад 1000 російських військових.

"Наші солдати за останній місяць зайняли 360 кілометрів і оточили 1 000 солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати", - сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського і Трампа: очікування та попередні контакти

Остання особиста зустріч Зеленського і Трампа відбулася 18 серпня 2025 року, після переговорів американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Тоді українську сторону підтримувала група європейських лідерів, які у форматі неформального саміту у Вашингтоні разом із США обговорювали параметри завершення війни, питання територій та майбутні гарантії безпеки для України.

Вже 4 вересня у Парижі відбулися додаткові консультації, де було узгоджено базовий проєкт гарантій, до якого готові приєднатися більш ніж дві з половиною десятки країн.

Президент Зеленський неодноразово наголошував, що документ щодо гарантій майже завершено, однак Київ очікує більшої конкретики від Вашингтона.

Мирні переговори та санкційна політика щодо РФ

Переговори між Києвом і Москвою на високому рівні щодо закінчення війни, які намагався організувати Білий дім і які підтримує президент України, так і не відбулися.

Формат із залученням Путіна Трамп поки що не просуває, а питання нових санкцій переклав на європейських партнерів. Зеленський у відповідь наголошує: затягування процесу лише грає на руку Кремля, і Київ очікує від Вашингтона рішучіших дій.

Одначе, США нещодавно ухвалили новий пакет допомоги для України на 500 млн доларів у межах програми PURL - перше суттєве оборонне рішення у другій каденції Трампа.

Тим часом російсько-українські перемовини тривають лише з гуманітарних питань.

Зустрічі Зеленського в Нью-Йорку

Нагадаємо, що вчора, 22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та виступу участі в Генеральній Асамблеї ООН і не тільки.

Український лідер вже провів низку зустрічей. Зокрема, з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, Вселенським Патріархом Варфоломієм, директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, спецпосланцем США щодо України Кітом Келлогом.

Додамо, що на полях Генасамблеї ООН Україна спільно з Канадою організувала саміт щодо повернення українських дітей. Також у межах Генасамблеї ООН відбудеться засідання "Кримської платформи", яке пройде 24 вересня за участі 50 держав та міжнародних організацій.

Окремо проводяться зустрічі у сфері економіки, оборони та технологій, а також гуманітарний блок за участі перших леді України та США.

Про те, чого очікувати від зустрічей в Нью-Йорку та різних заходів за участі українського керівництва - в окремому матеріалі РБК-Україна.

