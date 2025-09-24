ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Кремлі безглуздо відповіли на заяву Трампа про "паперового тигра"

Середа 24 вересня 2025 11:35
UA EN RU
У Кремлі безглуздо відповіли на заяву Трампа про "паперового тигра" Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Москві вигадали безглузде пояснення на висловлювання президента США Дональда Трампа, який напередодні назвав Росію "паперовим тигром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова в росЗМІ.

Коментуючи порівняння РФ з паперовим тигром, Пєсков заявив, що країна-агресор "не тигр", а асоціюється радше з "ведмедем".

"Росія - не тигр. Все-таки більше Росія асоціюється із ведмедем. Паперових ведмедів не буває", - сказав речник Путіна.

Пєсков каже, що Кремль не погоджується з усіма висловлюваннями Дональда Трампа щодо війни Росії проти України.

За його словами, "зміна тону президента США пов’язана з його зустріччю з українським лідером Володимиром Зеленським".

Що передувало

У дописі в соцмережі Truth Social, опублікованому після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, Дональд Трамп поставив під сумнів військову та економічну силу Росії.

Він назвав її "паперовим тигром" і зазначив, що за підтримки ЄС Україна може не лише повернути окуповані території, але й "піти далі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дональд Трамп Пєсков
Новини
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"