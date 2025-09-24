Трамп отримав інформацію про новий "запланований контрнаступ" України, - WSJ

Президент США Дональд Трамп отримав інформацію про "новий контрнаступ", який запланували Збройні сили України - і який вимагатиме американської підтримки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Видання нагадало, що Трамп 23 вересня дуже високо оцінив дії української армії на фронті та зневажливо прокоментував військові зусилля РФ. Така різка зміна позицій президента США сталася на тлі нездатності росіян досягти успіхів на полі бою.

Російська економіка уповільнюється, російські війська зазнають великих втрат. А президент України Володимир Зеленський та його союзники змогли завоювати прихильність Трампа, узгодивши зусилля.

При цьому американські чиновники, які виступають за більш рішучу позицію в питанні підтримки України, донесли до Трампа реальну ситуацію на полі бою в Україні. Зокрема, вони підкреслили незначний прогрес Росії на фронті.

Окрім цього, Трампу повідомили про запланований контрнаступ Збройних сил України. Він вимагатиме підтримки США, але тільки у розвідувальній сфері. Це важливо, оскільки Трамп, за заявою офіційних осіб США, змінив риторику, але не свою політику.

Трамп дозволяє продаж Україні озброєння. Але він обмежив використання американської зброї для ударів по так званій "суверенній території" Росії - регіонів, які входили до складу РФ до лютого 2022 року.