Трамп засвоїв непростий урок і "вмиває руки" від війни в Україні, - The Telegraph

Глава Білого дому Дональд Трамп під час виступів в рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зробив кілька заяв, які свідчать, що він "умиває руки" від війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegtaph.

Видання наголошує, що після місяців заяв про втрату Україною територій на користь РФ, а також заяв про мирні переговори Трамп зробив "разючий розворот".

А саме, в його останніх словах про підтримку України США вже не фігурують.

"Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу здатна воювати та відвоювати усю свою територію у первісних кордонах", - згадує газета його пост на платформі Truth Social.

Ще одну подібну заяву глава Білого дому озвучив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи та, зокрема, НАТО, повернення до початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом", - сказав Трамп.

The Telegraph підкреслює, що американський лідер фактично перекладає відповідальність щодо України на Європу та НАТО.

"Замість того щоб пообіцяти нову допомогу Україні або посилити тиск на Росію, Трамп фактично перекладає відповідальність на Європу та НАТО. Він не анонсує додаткової підтримки Києва й не погрожує Москві новими санкціями. Його єдине зобов’язання - продовжувати продавати зброю союзникам", - зазначили в газеті і додали, що така позиція Трампа навряд змінить ситуацію щодо війни в Україні.