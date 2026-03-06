"Зоопарк" ППО за одну ніч: СБС випалили чотири ворожі ЗРК на півдні

"ЗРК "Бук" у ТОТ Херсонської області та ЗРК середнього радіусу С-300В у ТОТ Запорізької області вполювали Птахи 9 бату "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" СБС засобом middle strike FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 60 кг", - сказано в його заяві.

"Мадяр" розповів, що ЗРГК "Панцирь-С1" та ЗРК "Тор" відпрацювали пілоти 1 окремого центру СБС засобом middle strike FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 100 кг.

Обидва зенітних ракетних комплекси знаходились на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Знищення ворожої техніки

Нагадаємо, українські захисники регулярно звітують про успішне знищення дороговартісної техніки та авіації окупантів за допомогою дронів.

Зокрема, нещодавно Сили оборони уразили російські гелікоптери Ка-52 та Мі-8. Крім того, нещодавно під Маріуполем та Донецьком було знищено ворожі зенітно-ракетні комплекси.

Також "Мадяр" розповів про знищення українськими захисниками російської реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" на вогневій позиції в тимчасово окупованій частині Запорізької області.