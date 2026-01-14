ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Успішна операція СБС: за 48 годин знищено шість російських ЗРК у тилу ворога (відео)

Середа 14 січня 2026 21:18
UA EN RU
Успішна операція СБС: за 48 годин знищено шість російських ЗРК у тилу ворога (відео) Фото: командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про знищення шести російських ЗРК за 48 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Роберта Бровді.

За словами командувача СБС ЗСУ, протягом двох діб українські Сили безпілотних систем провели серію результативних ударів по російській протиповітряній обороні в глибокому тилу окупованих територій Донецької та Запорізької областей.

Так, за 48 годин було знищено одразу шість одиниць зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій, які становили основу так званої "багатошарової ППО" противника.

За словами Мадяра, удари були нанесені у глибокому тилу ворога, на відстані від 46 до 160 км від передових позицій. Бойові частини масою понад 10 кг забезпечили повне виведення техніки з ладу, не залишаючи ворогу шансів на відновлення її боєздатності.

Під удари потрапили одразу кілька типів дороговартісної техніки:

  • ЗРК "Тор" і РЛС "Вітязь" 50Н6Е у Маріупольському районі;
  • два комплекси "Бук" (зокрема "Бук-М1") у Волноваському та Пологівському районах;
  • ЗРК "Стріла-10" і новіший "Тор-М2" на Запорізькому напрямку.

Операцію виконали екіпажі 412-ї бригади СБС "Немезис" у координації з новоствореним Центром глибинного ураження Угруповання СБС. До знищення одного з комплексів "Стріла-10" також долучилися "Птахи" 413-го полку СБС "Рейд".

За оцінками командування, ураження цих цілей має серйозно послабити здатність російської армії прикривати війська, логістику та штаби в тилу. Крім того, успіх операції відкриває нові можливості для наступальних ударів по критично важливій військовій інфраструктурі противника.

Командувач "Мадяр" підкреслив, що ефективність СБС продовжує зростати, а здатність українських безпілотних підрозділів діяти глибоко за лінією фронту є ключовим фактором у послабленні обороноздатності ворога.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем зірвали наступ росіян на Донецькому напрямку.

Крім того, в ніч на 13 січня Сили безпілотних систем атакували енергооб'єкти в окупованому Маріуполі Донецької області та знищили склад боєприпасів у Макіївці.

1 січня СБС знищили два дорогі російські зенітно-ракетні комплекси. Йдеться про тактичний ЗРК "ТОР" та радіолокаційну станцію 50Н6Е комплексу С-350 "Вітязь".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дрони
Новини
Правила комендантської години в Україні змінять на тлі морозів
Правила комендантської години в Україні змінять на тлі морозів
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП