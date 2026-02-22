Під Маріуполем та Донецьком знищено ворожі ЗРК "Тор" (відео)

Українські військові за одну ніч знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Тор" на окупованих територіях, а також уразили нафтобазу в Луганську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

За його словами, операцію провели в ніч на 22 лютого. Перший ЗРК "Тор" був уражений приблизно за кілометр від окупованого Донецька, другий - у районі населеного пункту Тополине поблизу Маріуполя.

Ураження комплексів здійснили пілоти 6 батальйону 414 окремої бригади СБС та 1 окремого центру Сил безпілотних систем за координації командного центру middle strike.

Удар по нафтобазі в Луганську виконали підрозділи 1 окремого центру СБС.

Пріоритет - знищення ППО противника

Бровді зазначив, що системне виявлення та знищення елементів протиповітряної оборони противника - один із головних пріоритетів "Птахів" Сил безпілотних систем.

"Методичне виявлення та знищення складових системи ППО противника дальньої, середньої та ближньої дальності- один з пріоритетів Птахів СБС", - написав він.