Під Маріуполем та Донецьком знищено ворожі ЗРК "Тор" (відео)
Українські військові за одну ніч знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Тор" на окупованих територіях, а також уразили нафтобазу в Луганську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
За його словами, операцію провели в ніч на 22 лютого. Перший ЗРК "Тор" був уражений приблизно за кілометр від окупованого Донецька, другий - у районі населеного пункту Тополине поблизу Маріуполя.
Ураження комплексів здійснили пілоти 6 батальйону 414 окремої бригади СБС та 1 окремого центру Сил безпілотних систем за координації командного центру middle strike.
Удар по нафтобазі в Луганську виконали підрозділи 1 окремого центру СБС.
Пріоритет - знищення ППО противника
Бровді зазначив, що системне виявлення та знищення елементів протиповітряної оборони противника - один із головних пріоритетів "Птахів" Сил безпілотних систем.
"Методичне виявлення та знищення складових системи ППО противника дальньої, середньої та ближньої дальності- один з пріоритетів Птахів СБС", - написав він.
Знищення ворожої техніки
Нагадаємо, оператори Сил безпілотних систем батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis за одну ніч знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2".
Раніше ці ж підрозділи упродовж 48 годин ліквідували ще шість одиниць техніки ППО та радіолокаційних станцій, які були важливими елементами багаторівневої системи протиповітряної оборони противника.
Крім того, нещодавно бійці СБС ЗСУ знищили рідкісну російську систему радіоелектронної боротьби "КОП-2", для ураження якої вистачило лише двох безпілотників. Також українські військові вразили станцію РЕБ Р-330Ж "Житель", вартість якої оцінюють приблизно у 10 мільйонів доларів.