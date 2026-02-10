Унікальне досягнення СБС: за одну ніч знищено два ЗРК "Тор-М2" росіян (відео)

Оператори Сил безпілотних систем батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis знищили два зенітно-ракетних комплекси "Тор-М2" окупантів лише за одну ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБС ЗСУ в Telegram .

В СБС розповіли, що з початку року оператори 412-ї бригади Nemesis вже знищили 13 російських ЗРК і радіолокаційних станцій, що входять до складу ворожої ППО.

Українські захисники завдали удару по ворожій техніці засобами middle strike (ударні дрони середньої дальності - 50-300+ км) на значній відстані від лінії бойового зіткнення.

"На одному з ключових напрямків пілоти батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis уразили два зенітні ракетні комплекси "Тор-М2" противника загальною вартістю близько 50 млн доларів", - йдеться у заяві.

Знищення ворожої техніки

Нагадаємо, нещодавно оператори СБС за 48 годин знищили одразу шість одиниць зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій. Ця техніка становила основу так званої "багатошарової ППО" противника.

Зазначимо, нещодавно підрозділи СБС ЗСУ знищили рідкісну російську системи радіоелектронної боротьби "КОП-2". Для ураження дуже дорогої системи знадобилося всього два дрони.

Раніше бійці Сил безпілотних систем уразили російську станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель". Її вартість становить близько 10 мільйонів доларів.

Крім того, в ніч на 13 січня Сили безпілотних систем атакували енергооб'єкти в окупованому Маріуполі Донецької області та знищили склад боєприпасів у Макіївці.

Також нещодавно стало відомо, що Сили безпілотних систем зірвали наступ російських окупантів на одному з ключових напрямків. Зокрема, оператори відбили атаку противника, уразивши піхоту, бронетехніку та наземний роботизований комплекс.