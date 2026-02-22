ua en ru
Нд, 22 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Мінус "Ка-52" та "Ми-8": українські дрони розгромили аеродром окупантів під Орлом

Росія, Неділя 22 лютого 2026 19:15
UA EN RU
Мінус "Ка-52" та "Ми-8": українські дрони розгромили аеродром окупантів під Орлом Фото: Сили оборони знищили два російські гелікоптери (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Сили оборони України за допомогою ударних дронів знищили два російські гелікоптери на аеродромі в Орловській області. В результаті атаки ворог втратив багатоцільовий "Ми-8" та ударний "Ка-52".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Militarnyi.

Читайте також: Українські дрони нищать ворога швидше, ніж РФ мобілізує: Сирський назвав цифри за січень

За інформацією видання, атака відбулася ввечері у п’ятницю, 20 лютого 2026 року.

Ціллю став аеродром "Пугачевка", розташований біля однойменного села в Орловській області РФ. Це невеликий ґрунтовий майданчик, що належить місцевому аероклубу ДОСААФ.

За наявною інформацією, російські війська використовували цей об'єкт як оперативний аеродром для зведеного загону гелікоптерів. Головним завданням цих бортів було перехоплення українських далекобійних безпілотників.

Фото: аеродром "Пугачевка", Орлівська область РФ (Google Maps/militarnyi.com)

Внаслідок ударів підтверджено знищення двох одиниць авіатехніки:

  • Багатоцільовий гелікоптер "Ми-8" (бортовий номер 53) - належав 319-му окремому вертолітному полку з Приморського краю;
  • Ударний гелікоптер "Ка-52" "Алігатор" (бортовий номер 18) - належав 16-й бригаді армійської авіації з Ростовської області.

Удари по тилу РФ

Нагадаємо, Сили оборони України систематично нищать авіацію та логістику окупантів як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу РФ.

Зокрема, нещодавно у Силах безпілотних систем (СБС) звітували про унікальне досягнення, коли лише за одну ніч було знищено три російські вертольоти.

Крім того, в межах іншої успішної операції СБС лише за 48 годин було ліквідовано значну кількість ворожої техніки.

Паралельно з ударами по авіації, українські дрони точно вразили нафтобазу на території РФ, підриваючи паливну логістику ворога. Під Маріуполем та Донецьком було знищено важливі об'єкти загарбників.

Разом з тим українські військові продовжують ефективно полювати на новітні розробки ворога - нещодавно було показано знищення російського аналога HIMARS.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сили безпілотних систем Війна в Україні Атака дронів
Новини
Бомба була у сміттєвих баках: поліція показала кадри підготовки теракту у Львові
Бомба була у сміттєвих баках: поліція показала кадри підготовки теракту у Львові
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"