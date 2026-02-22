Мінус "Ка-52" та "Ми-8": українські дрони розгромили аеродром окупантів під Орлом

Сили оборони України за допомогою ударних дронів знищили два російські гелікоптери на аеродромі в Орловській області. В результаті атаки ворог втратив багатоцільовий "Ми-8" та ударний "Ка-52".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Militarnyi .

За наявною інформацією, російські війська використовували цей об'єкт як оперативний аеродром для зведеного загону гелікоптерів. Головним завданням цих бортів було перехоплення українських далекобійних безпілотників.

Ціллю став аеродром "Пугачевка", розташований біля однойменного села в Орловській області РФ. Це невеликий ґрунтовий майданчик, що належить місцевому аероклубу ДОСААФ.

За інформацією видання, атака відбулася ввечері у п’ятницю, 20 лютого 2026 року.

Удари по тилу РФ

Нагадаємо, Сили оборони України систематично нищать авіацію та логістику окупантів як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу РФ.

Зокрема, нещодавно у Силах безпілотних систем (СБС) звітували про унікальне досягнення, коли лише за одну ніч було знищено три російські вертольоти.

Крім того, в межах іншої успішної операції СБС лише за 48 годин було ліквідовано значну кількість ворожої техніки.

Паралельно з ударами по авіації, українські дрони точно вразили нафтобазу на території РФ, підриваючи паливну логістику ворога. Під Маріуполем та Донецьком було знищено важливі об'єкти загарбників.

Разом з тим українські військові продовжують ефективно полювати на новітні розробки ворога - нещодавно було показано знищення російського аналога HIMARS.