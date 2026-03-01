"Засліпили" ворожу ППО: як дрони ЗСУ уразили російський С-300 на Донеччині (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сил безпілотних систем ЗСУ.

В СБС зауважили, що бойове завдання успішно виконали бійці 1-го окремого центру СБС. Точними ударами на Донеччині було уражено радіолокаційну станцію та пускову установку ЗРК С-300.

Як зазначають у підрозділі, виведення з ладу цих об'єктів має стратегічне значення для ситуації на фронті.

"Виведення з ладу таких елементів комплексу "сліпить" систему ППО, ускладнює виявлення повітряних цілей і наведення ракет", - наголосили в Силах безпілотних систем.

Знищення РЛС та пускової установки позбавляє противника можливості повноцінно моніторити небо. Це створює "прогалини" в обороні загарбників, якими можуть скористатися українські засоби ураження.

"Такі дії суттєво знижують спроможності противника контролювати повітряний простір", - підсумували у відомстві.