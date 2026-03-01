ua en ru
Нд, 01 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Засліпили" ворожу ППО: як дрони ЗСУ уразили російський С-300 на Донеччині (відео)

Україна, Неділя 01 березня 2026 15:25
UA EN RU
"Засліпили" ворожу ППО: як дрони ЗСУ уразили російський С-300 на Донеччині (відео) Фото: Сили безпілотних систем уразили РЛС та пускову С-300 (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Сили оборони уразили елементи російського зенітно-ракетного комплексу С-300 на Донецькому напрямку, суттєво послабивши протиповітряну оборону окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем ЗСУ.

Читайте також: Мінус "Ка-52" та "Ми-8": українські дрони розгромили аеродром окупантів під Орлом

В СБС зауважили, що бойове завдання успішно виконали бійці 1-го окремого центру СБС. Точними ударами на Донеччині було уражено радіолокаційну станцію та пускову установку ЗРК С-300.

Як зазначають у підрозділі, виведення з ладу цих об'єктів має стратегічне значення для ситуації на фронті.

"Виведення з ладу таких елементів комплексу "сліпить" систему ППО, ускладнює виявлення повітряних цілей і наведення ракет", - наголосили в Силах безпілотних систем.

Знищення РЛС та пускової установки позбавляє противника можливості повноцінно моніторити небо. Це створює "прогалини" в обороні загарбників, якими можуть скористатися українські засоби ураження.

"Такі дії суттєво знижують спроможності противника контролювати повітряний простір", - підсумували у відомстві.

Далекобійні дрони діють

Нагадаємо, українські захисники регулярно звітують про успішне знищення дороговартісної техніки та авіації окупантів за допомогою дронів.

Раніше Силам оборони вже вдалося розгромити російські гелікоптери Ка-52 та Мі-8. Крім того, нещодавно під Маріуполем та Донецьком було знищено ворожі зенітно-ракетні комплекси.

Також командир підрозділу "Птахи Мадяра" показав ураження російського аналога системи Starlink.

Ми писали, що в СБС було оприлюднено список цілей для українських далекобійних БПЛА, який охоплює територію РФ від Рязані до Туапсе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Сили безпілотних систем Війна в Україні
Новини
"Падіння Путіна неминуче": Сибіга назвав три факти, що доводять крах російського впливу
"Падіння Путіна неминуче": Сибіга назвав три факти, що доводять крах російського впливу
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі