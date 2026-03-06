"Зоопарк" ПВО за одну ночь: СБС выжгли четыре вражеских ЗРК на юге

"ЗРК "Бук" в ТОТ Херсонской области и ЗРК среднего радиуса С-300В в ТОТ Запорожской области поймали Птицы 9 бату "Кайрос" 414 ОБр "Птицы Мадяра" СБС средством middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60 кг", - сказано в его заявлении.

"Мадяр" рассказал, что ЗРГК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор" отработали пилоты 1 отдельного центра СБС средством middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 100 кг.

Оба зенитных ракетных комплекса находились на временно оккупированной территории Запорожской области.

Уничтожение вражеской техники

Напомним, украинские защитники регулярно отчитываются об успешном уничтожении дорогостоящей техники и авиации оккупантов с помощью дронов.

В частности, недавно Силы обороны поразили российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Кроме того, недавно под Мариуполем и Донецком были уничтожены вражеские зенитно-ракетные комплексы.

Также "Мадяр" рассказал об уничтожении украинскими защитниками российской реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" на огневой позиции во временно оккупированной части Запорожской области.