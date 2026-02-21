"Мадяр" показав знищення російського "аналога HIMARS"

Як повідомляє РБК-Україна , про це написав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у своєму Telegram-каналі.

За даними військових, знищена установка "Торнадо-С" є модернізованою версією РСЗВ "Смерч", яка має підвищену точність і дальність ураження до 120 км. Система використовує високоточні реактивні снаряди та є однією з найпотужніших у лінійці російських реактивних систем залпового вогню.

У Силах безпілотних систем зазначили, що саме такі комплекси окупанти застосовують для ударів по українських містах, зокрема Харкову, Запоріжжю, Сумах, Херсону та Нікополю.

На оприлюдненому відео зафіксовано момент ураження російської установки на бойовій позиції.

Що відомо про "Торнадо-С"

"Торнадо-С" - модернізована реактивна система залпового вогню, яку вважають однією з найпотужніших у російській армії. Вона здатна застосовувати високоточні боєприпаси та уражати цілі на відстані до 120 км.

Раніше заявлялось, що за правильного застосування ця система може виконувати роль оперативно-тактичного ракетного комплексу та завдавати ударів по цілях у глибокому тилу противника. Саме тому її інколи називають потенційним "російським HIMARS".

Номенклатура снарядів "Торнадо-С" включає кореговані ракети 9М542, 9М544 та 9М549. Крім того, система може використовувати розвідувальні боєприпаси 9М534, які під час польоту запускають безпілотник Т-90 для розвідки місцевості та передачі даних на командний пункт.