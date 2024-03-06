Знищення корабля "Сергій Котов" і ордер на арешт двох командувачів РФ: новини за 5 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Ціль на 65 млн доларів. В ГУР розповіли, як знищили корабль РФ "Сергій Котов" (відео)

Російський корабель "Сергій Котов" був атакований морськими дронами "Magura V5" і отримав одразу три пошкодження. Його вартість - 65 мільйонів доларів.

"У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "Сергій Котов", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили розвідники, місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.



Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проекту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.



"Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів", - додали в ГУР.

Суд Гааги видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту РФ

Суд Гааги вчора, 5 березня, видав ордери на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.

Зазначається, що Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб, а саме Сергія Івановича Кобилаша та Віктора Миколайовича Соколова, в контексті війни в Україні щодо ймовірних злочинів, скоєних щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.

"Є розумні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини, за вчинення діянь спільно і через інших осіб, віддання наказу про вчинення злочинів і за нездатність здійснювати належний контроль над силами, що перебувають під їхнім командуванням", - йдеться в заяві суду.

Нардепи поїдуть до військових. В "Слузі народу" пояснили паузу в засіданнях Ради

З початку повномасштабного вторгнення Верховна рада працює у режимі триваючого пленарного засідання, що дозволяє нардепам зібратися в будь-який момент. А перерва в засіданнях цього тижня пов'язана з необхідністю роботи нардепів у місцях дислокації військових.

"Хочу нагадати, що з початку повномасштабного вторгнення ВР працює в режимі триваючого пленарного засідання. Це дозволяє нам, по-перше, збиратися в будь-який час і приймати рішення, а по-друге, оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами. Тому неможливо скасувати те, що триває і по факту, і згідно з регламентом", - пояснив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За словами Арахамії, найближчим часом народні депутати за аналогією з роботою в округах будуть працювати з військовими. Як на передовій, так і в навчальних центрах та пунктах постійної дислокації.

"Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане - вони повернуться до роботи в сесійній залі. Такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки", - зазначив він.

Держдеп США ввів нові санкції проти ПВК "Вагнера" і Повітряно-космічних сил РФ

Державний департамент США ввів нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапила ПВК "Вагнера".

Під обмеження потрапили:

Повітряно-космічні сили Російської Федерації;

ПВК "Вагнера";

росіянин Павло Шевелін;

компанія "Елтехнорд" із Санкт-Петербурга;

громадянин КНДР.

Сполучені Штати звинуватили зазначених осіб у порушенні національного законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, зокрема і ядерної зброї, щодо Ірану, КНДР і Сирії.

Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого.

Угорщина остаточно ратифікувала заявку Швеції на вступ до НАТО

Новообраний президент Угорщини Тамаш Шуйок затвердив ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

Після того, як глава угорської держави підписав ратифікаційний документ, його мають направити у Вашингтон.

Як повідомляє Reuters, таку процедуру, найімовірніше, мають провести швидко.

У Харківській ОВА розкрили мету українських захисників у районі Табаївки

Українські військові намагаються зайняти висоти у районі Табаївки, звідки наступають росіяни. Нині це мета ЗСУ у боях за населений пункт.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, всього на Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти зосередили понад 100 тисяч військових. Така цифра не змінюється не перший місяць.

При цьому Синєгубов зазначив, що щодня окупанти продовжують чинити тиск біля Синьківки та Табаївки. Там вони намагаються реалізувати наступальний потенціал, але безуспішно.

"У Табаївці ворог веде активні бойові дії, щоб досягти тактичних успіхів, проте ЗСУ дають гідну відсіч. Мета наших військових - зайняти висоти, звідки ворог наступає", - уточнив глава ОВА.

Франція братиме участь у закупівлі 800 тисяч снарядів для України, - Макрон

Франція підтримує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України і братиме в ній участь.

"Чеська ініціатива надзвичайно корисна, ми її підтримуємо, ми братимемо в ній участь. Вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні і сумісні з поставленим нами обладнанням", - зазначив Макрон під час зустрічі з президентом Чехії Петром Павлом.

Говорячи про кошти на закупівлю боєприпасів Макрон розповів, що "це може бути двостороння мобілізація, співпраця з третіми сторонами, двостороннє фінансування, так само як і європейське фінансування".

Він додав, що для закупівлі боєприпасів можна використовувати Європейський фонд миру.

Шмигаль про повернення українців з-за кордону: про адмінзаходи не йдеться

У питанні повернення українців з-за кордону не йдеться про адміністративні заходи, а виключно про стимули.

"П’ятий пункт - це повернення українців з-за кордону. Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, на це працюють програми всередині країни, такі як "єВідновлення", "єОселя", гранти та доступні кредити для старту власного бізнесу.

Польські фермери продовжили блокаду кордону з Україною до кінця квітня

Польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня.

Раніше поляки говорили, що блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною закінчиться 10 березня.

Як ідеться в документі, акція протесту запланована на 10 березня о 14:30 і триватиме до 14:30 30 квітня.

"Збори відбудуться на перетині національної дороги № 17 і провінційної дороги № 867 перед прикордонним переходом у Гребенні. Очікується, що в зборах візьмуть участь 100 осіб", - ідеться в повідомленні.

Згідно з документом, йдеться про протести на контрольно-прикордонному пункті "Гребенне - Рава Руська".

"Мета громадських зборів - ліквідація "Зеленої угоди", що обмежує надходження агропродовольчої продукції з-поза меж Європейського союзу, зокрема з України", - йдеться в повідомленні.